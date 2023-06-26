随着人工智能技术的不断升级，推动大模型产业化应用、部署建立行业大模型是我国产业升级的重要举措。我国众多产业对于高质量发展的需求，将为大模型的落地应用提供场景支撑。

6月19日，腾讯云行业大模型及智能应用技术峰会在北京举行，腾讯云首次公布了其行业大模型的最新进展，并与来自教育、传媒、政务等领域的生态伙伴，分享了对行业大模型的思考。

产业应用场景成为大模型最佳“练兵场”

对于大模型的产业价值，中国科技新闻学会党委副书记、副理事长兼秘书长陈锐表示，大模型就是要立足行业应用，立足智慧民生。

当前，我国产业正面临智能化转型，人工智能与国内各行业深度融合，成为驱动产业转型升级的重要力量。腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾也表示：“我们最开始以为人工智能是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得这是几百年不遇的、类似工业革命一样的机遇。”

以制造领域为例，据不完全统计，中国已建成2500多个数字化车间和智能工厂，带动汽车、家电等离散型工业的产品迭代速度和交付能力明显增强，钢铁、石化等流程型工业的本质安全和绿色发展水平大幅提升。

也有专家认为，“十三五”以来，我国在智能制造领域取得了长足进步，但新一代信息技术和先进制造技术的融合程度还不够，应逐步尝试基于新一代人工智能的智能制造。

因此，随着人工智能技术的不断升级，推动大模型产业化应用，部署建立行业大模型，是我国产业升级的重要举措。

当前，我国众多产业对于高质量发展的需求，将为大模型的落地应用提供场景支撑。可以说，产业应用的实际场景已经成为了大模型的最佳“练兵场”。

平台型互联网云厂商助推行业大模型发展

推动人工智能发展，要坚持“基础研究和产业应用”两条腿走路。科技部此前已经表态，将把人工智能作为战略性新兴产业和新增长引擎，一方面要推动构建开放协同的人工智能创新体系，加快基础理论研究和重大技术攻关，另一方面要推动人工智能与经济社会深度融合，在重大应用场景中锤炼技术，升级迭代，培育市场。

有专家认为，在人工智能基础研究方面，我国虽起步较晚，但是近15年的发展速度全球首屈一指。与此同时，在人工智能产业应用方面，我国已进入全球第一梯队。根据中国信息通信研究院的数据统计，2022年我国人工智能核心产业规模达5080亿元，同比增长18%。有专家预测，2030年我国人工智能产业规模将达到1万亿元。

广阔的市场机遇，给行业大模型带来了巨大的发展空间，这也对行业大模型产业链的生态协同，提出了新的要求，同时要避免重复建设、资源浪费、数据孤岛等情况的出现。

去年年底的中央经济工作会议指出，支持平台科技企业在引领科技创新中大显身手。因此，平台科技企业应发挥自身规模优势，成为数字关键核心技术自主创新的主力，尤其是产业升级对于行业大模型的迫切需求，平台型互联网云厂商大有可为，可以为行业大模型建设提供助力。

6月19日，腾讯云公布了关于其行业大模型的最新进展，将为产业客户提供涵盖模型预训练、模型精调、智能应用开发等一站式行业大模型解决方案，助力构建专属大模型及智能应用，并结合自身在算力方面的优势，为模型训练提供强大的支持和动力。目前，腾讯云已经在金融、政务、教育、传媒等10多个行业，联合企业打造了50多个行业大模型解决方案。

此外，行业大模型作为一项新技术，在乐观看待其发展和落地应用的同时，也要确保其安全、可控、可信和可靠。科技部副部长吴朝晖此前就指出，要加强大模型安全可靠、安全可信、隐私保护等技术研发，为大模型的治理提供支撑与保障。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群首席执行官汤道生认为，对数据安全要求高的产业用户选择行业大模型，可以通过私有化部署，既让数据得到有效发挥，同时又保障了数据权益和安全。

作为新一轮科技革命的核心技术之一，行业大模型将成为驱动我国产业转型升级的重要力量，也有望推动人类社会迈向更加智能的时代。在这一轮科技竞争中，参与行业大模型研发创新的各方主体，应发挥各自优势，尤其是作为我国科技创新引领者的平台型企业，更是要在算法、算力等方面实现突破，助力打造全球领先的行业大模型产品。（记者 操秀英）

(责编：王仁宏、陈键)

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