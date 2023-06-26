科技日报北京6月25日电 （记者张梦然）美国微软公司量子部门的一组研究人员在创建可靠且实用的量子计算机方面取得了第一个里程碑式突破。最新发表在《物理评论B》杂志上的论文中，研究小组描述了这一里程碑式突破以及他们在未来25年内建造可靠量子计算机的计划。

量子超级计算机不但要能解决经典计算机无法解决的问题，还要能够扩展以解决当今世界面临的最复杂问题，它必须兼具高性能以及可靠性。

研究团队此次设计出了一种新方法来表示具有硬件稳定性的逻辑量子比特。据报道，该装置可诱导以马约拉纳零模态为特征的物质相——费米子的类型。研究团队还报告说，这些设备已显示出足够低的无序性，可通过拓扑间隙协议，证明该技术是可行的。

微软在其公告中表示，他们已经创建了一项新的指标来衡量量子超级计算机的性能——每秒可靠量子操作数（rQOPS）。该数字描述了计算机在一秒钟内可执行多少可靠操作，它考虑的是整个系统的性能，而不仅仅是量子比特的性能，因此可确保算法的正确运行。

研究显示，第一台量子超级计算机至少需要100万rQOPS，并将扩展到超过10亿，以解决有影响力的化学和材料科学问题。

微软负责先进量子技术开发的副总裁克里斯塔·斯沃尔则表示，10年内就能达到公司量子计算路线图的最后部分，也就是制造出量子超级计算机。

(责编：王仁宏、陈键)

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