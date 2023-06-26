原标题：出行、旅游、消费里看活力 端午假期各项数据亮眼

端午假期结束了，据交通运输部统计，假期三天，全国预计共发送旅客超过1.4亿人次。各地交通部门精准投放运力，确保旅客平安有序出行。

端午假期，全国铁路、公路、水路、民航预计共发送旅客14047万人次，比2022年同期增长89.1%。其中，铁路预计发送旅客4326万人次，比2022年同期增长150.2%；公路预计发送旅客8934万人次，比2022年同期增长64.4%；水路预计发送旅客253万人次，比2022年同期增长99.3%；民航预计发送旅客534万人次，比2022年同期增长287%。

此外，两岸“小三通”客运航线日均出入境客流量超3100人次，创1月7日恢复通航以来新高。

端午假期盘点·旅游：国内出游1.06亿人次 超2019年同期

端午节期间，国内旅游市场分外火爆，入出境旅游市场回暖明显。文化和旅游部的数据显示，假日期间，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年端午节同期的112.8%。

此外，端午假期实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年端午节同期的94.9%。

端午假期盘点·消费：各类消费活动促进消费市场升温

商务部监测显示，端午假期，消费市场也是活力显现。各类消费活动丰富多彩，促进消费潜力有效释放。

各地组织开展端午惠民促消费各类活动，北京的“京彩”端午、山东的“国际啤酒节”、云南的“彩云购物节”以及天津、河南、山西组织的非遗商品消费活动等，促进消费潜力有效释放。

据商务大数据监测，节令民俗、升级类商品销售明显增长，重点监测企业粽子销售额同比增长64.3%，金银珠宝、体育用品销售额同比增长13.6%和3.4%。品味美食、观影看展、避暑戏水、野餐露营等休闲消费持续升温，同比增长18.5%。生活必需品货丰价稳，全国百家大型农副产品批发市场库存充足，粮食、食用油、猪肉、牛羊肉、水果价格与节前基本持平，鸡蛋、蔬菜价格比节前分别下降0.5%和0.4%。

(责编：曹淼、李源)

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