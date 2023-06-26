人民网北京6月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年5月份金融市场运行情况显示，5月份，银行间债券市场现券成交26.2万亿元，日均成交12459.2亿元，同比增加25.9%，环比增加2%。

单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的45.3%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的48.2%，单笔平均成交量4785.15万元。交易所债券市场现券成交3.4万亿元，日均成交1684.2亿元。商业银行柜台市场债券成交7.6万笔，成交金额154.1亿元。

(责编：罗知之、高雷)

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