人民网北京6月26日电 （黄盛）据中国人民银行消息，日前发布的5月份金融市场运行情况显示，今年5月债券市场共发行各类债券54561.6亿元。其中，国债发行7352.8亿元，地方政府债券发行7553.5亿元，金融债券发行9844.5亿元，公司信用类债券发行7962.7亿元，信贷资产支持证券发行253.0亿元，同业存单发行21207.9亿元。

截至5月末，债券市场托管余额为149.3万亿元。其中,银行间市场托管余额129.4万亿元，交易所市场托管余额19.9万亿元。分券种来看，国债托管余额25.7万亿元，地方政府债券托管余额37.3万亿元，金融债券托管余额36.0万亿元，公司信用类债券托管余额32.0万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.3万亿元，同业存单托管余额14.4万亿元。商业银行柜台债券托管余额421.4亿元。

从债券市场运行情况来看，5月份，银行间债券市场现券成交26.2万亿元，日均成交12459.2亿元，同比增加25.9%，环比增加2.0%。单笔成交量在500万元-5000万元的交易占总成交金额的45.3%，单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的48.2%，单笔平均成交量4785.15万元。交易所债券市场现券成交3.4万亿元，日均成交1684.2亿元。商业银行柜台市场债券成交7.6万笔，成交金额154.1亿元。

在债券市场对外开放方面，截至2023年5月末，境外机构在中国债券市场的托管余额为3.25万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.2%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额为3.19万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.1万亿元、占比66.7%，政策性金融债0.7万亿元、占比22.3%。

从货币市场运行情况来看，5月份，银行间货币市场成交共计170.7万亿元，同比增加37.8%，环比增加18.4%。其中，质押式回购成交155.1万亿元，同比增加39.2%，环比增加17.8%；买断式回购成交5139.0亿元，同比增加21.0%，环比增加6.6%；同业拆借成交15.1万亿元，同比增加25.4%，环比增加25.4%。交易所标准券回购成交37.9万亿元，同比增加22.9%，环比增加5.9%。

5月份，银行间质押式回购月加权平均利率为1.55%，环比下降22个基点；同业拆借月加权平均利率为1.50%，环比下降19个基点。

此外，从股票市场运行情况来看，5月末，上证指数收于3204.6点，环比下降118.7点，降幅为3.6%；深证成指收于10793.9点，环比下降544.8点，降幅为4.8%。5月份，沪市日均交易量为4126.8亿元，环比减少16.5%；深市日均交易量为5157.3亿元，环比减少20.3%。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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