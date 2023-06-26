人民网北京6月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年5月份金融市场运行情况显示，5月末，上证指数收于3204.6点，环比下降118.7点，降幅为3.6%；深证成指收于10793.9点，环比下降544.8点，降幅为4.8%。

5月份，沪市日均交易量为4126.8亿元，环比减少16.5%；深市日均交易量为5157.3亿元，环比减少20.3%。

(责编：罗知之、高雷)

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