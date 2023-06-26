人民网北京6月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1-5月份，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势平稳向好，软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%。

数据显示，1-5月份，我国软件业务收入43238亿元，同比增长13.3%；软件业利润总额4922亿元，同比增长12.2%；软件业务出口189亿美元，同比下降3.7%，其中软件外包服务出口同比增长5%。

软件业务收入增长情况。图片来源：工业和信息化部

分领域来看，1-5月份，软件产品收入10410亿元，同比增长11.4%，占全行业收入的比重为24.1%，其中工业软件产品收入1012亿元，同比增长13.1%；信息技术服务收入28456亿元，同比增长14.2%，在全行业收入中占比为65.8%；信息安全产品和服务收入635亿元，同比增长9.2%；嵌入式系统软件收入3738亿元，同比增长12.9%。

分地区来看，1-5月份，东部地区完成软件业务收入35902亿元，同比增长13.5%，增速较1-4月份提高0.5个百分点；中部地区完成软件业务收入2014亿元，同比增长15.6%，增速较1-4月份提高1.4个百分点；西部地区完成软件业务收入4513亿元，同比增长10.7%，增速较1-4月份回落0.3个百分点；东北地区完成软件业务收入810亿元，同比增长13.8%，增速较1-4月份提高0.6个百分点，四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为83%、4.7%、10.4%和1.9%。

此外，1-5月份，软件业务收入居前5名的省份中，北京市、广东省、江苏省、山东省、浙江省软件收入分别为9262亿元、8054亿元、5310亿元、4618亿元和3391亿元，分别增长15.9%、14.8%、7.4%、17.3%和5.5%，五省(市)合计软件业务收入30634亿元，占全国比重为70.9%，占比较去年同期回落0.1个百分点。

1-5月份，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入22372亿元，同比增长11.4%，占全国软件业务收入比重为51.7%，占比较去年同期回落0.9个百分点。其中，宁波、成都、大连、济南、青岛、武汉和深圳软件业务收入增速超过全行业整体增速。

(责编：申佳平、高雷)

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