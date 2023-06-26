“有朋自远方来，不亦乐乎？”

这句话

可以说每一个中国人都很熟悉

但你不一定知道

这句话与一座小城

有着特殊的渊源

好客、儒雅、温柔敦厚

提到这里

人们马上想到的是

圣贤之乡，礼仪之邦

紧接着

你的脑海中

也许就会浮现出这样的场景：

三千弟子手捧竹简高声吟读

夫子端坐于上

神情专注地倾听

面积不大，但声名赫赫

建城史已有3000多年

在全世界范围都享有盛誉

……

这座小城

就是曲阜

“成王以周公为有勋劳于天下，

是以封周公于曲阜”

“曲阜”这两个字

最早见于《礼记·明堂位》

《尔雅》释名说：“大陆曰阜”

东汉的应劭解释说：

“鲁城中有阜，委曲长七八里”

这就是“曲阜”名称的由来

曲阜地处山东省西南部

南瞻凫峄，东连泗水

西抵兖州，北望泰山

早在上古时代

我们的祖先就在曲阜一带生息劳作

新石器时代的

“大汶口文化”和“龙山文化”

为这里书写了悠远的过去

神话也在这里

留下了洋洋洒洒的笔墨

中华民族传说的“三皇五帝”

至少有四人

曾在这里留下了活动的踪迹

吞吐间，云水泱泱

辗转中，沧海桑田

周朝时

在大大小小的诸侯国中

鲁国以文化高度发达著称，影响广大

至今我们仍用“鲁”作为山东省的简称

而作为鲁国的都城

曲阜群贤毕至、人才济济

光阴荏苒

曲阜厚重的底蕴

愈沉淀，愈绵长

说曲阜，当然要说到他

虽然你和他素未谋面

但他却对你

乃至每个中国人

乃至世界范围内的无数人

都有着非比寻常的重要意义

“千年礼乐归东鲁，

万古衣冠拜素王”

曲阜这座看似

不动声色的鲁西南小城

是与“孔子”的名字紧密相连的

降诞于尼山

成长于阙里

设教于杏坛

出仕于鲁都

归葬于泗上

......

曲阜是孔子的故里

孔子是曲阜的符号

正因为孔子

曲阜

是山东的曲阜

也是中国的曲阜

更是世界的曲阜

曲阜孔庙金声玉振坊。新华社记者 郭绪雷 摄

“三人行，必有我师焉”

“己所不欲，勿施于人”

“知之为知之，不知为不知”

......

这些话语

你也许在课本上读到过

也许听父母说起过

小时候还不太懂得什么意思

然而

随着年龄的增长

这些话就是越琢磨越有哲理

越品味越有感悟

除了“万世师表”孔子

人杰地灵的曲阜

还出过许多圣贤

在孔子之前

有传说中的“五帝之一”少昊

“能修太昊之法，以金德王天下”

孔子之后

有深得孔子欣赏的学生颜回

孔子称赞颜回安贫乐道

留下了这句名言：

“贤哉，回也！

一箪食，一瓢饮，在陋巷，

人不堪其忧，回也不改其乐”

还有孔子六十四代孙孔尚任

写出了中国古典名剧《桃花扇》

问世三百多年来

这部剧一直长盛不衰

谈到吃

孔子可是出了名的“讲究”

流传至今的“孔府菜”

是鲁菜的重要代表

用料广、做工精

在火候、调味、成型等方面

都有很多说法

尤其有特色的是菜名

或古朴典雅

或形象生动

比如“清汤芙蓉蝴蝶海参”汤色透明

海参犹如蝴蝶飞舞

寓意幸福美满

再比如“连年有余”取材鱿鱼

内厨借鱿鱼之音

赋以吉祥寓意

孔府菜。新华社记者 郭绪雷 摄

除了端庄正统的“孔府菜”

曲阜的小吃也是一绝

羊肉泡粥是很多曲阜人的“乡愁”

粥是糊粥

一点点糊味夹杂着豆子香味

羊肉是先腌后煮再焖而成的

快刀切成薄片加到粥里

一口下去

肉香米香完美融合

曲阜熏豆腐远近闻名

豆腐表面呈棕黄色

表层结实，里面细白鲜

吃起来带有浓郁的木香或谷糠香味

诱人还得属熏豆腐锅

热气腾腾的锅里漂浮着各色香料

老远就能闻到扑鼻的香味

香气勾起食欲

几块热乎的熏豆腐下肚

能瞬间拉近你与古城的距离

曲阜的气质

和“山”有着密不可分的联系：

北、东、南三面环山

有凤凰山、九仙山、石门山、防山等山峦环抱

这是2023年6月8日无人机航拍曲阜市尼山圣境。新华社记者 郭绪雷 摄

其中最出名的

当属尼山

尼山位于曲阜东南60里

海拔虽然仅有340多米

但却来历不凡

据《史记》记载：

孔子父母“祷于尼丘而得孔子”

所以孔子的名字其实很有意思

名丘字仲尼

而尼山

也就是孔子的诞生地

尼山上有孔子庙

孔子庙内东南角有观川亭

传说是孔子临川慨叹的地点

“逝者如斯夫，不舍昼夜！”

那一叹，声闻千古

这是2023年6月8日无人机航拍的曲阜市孔庙、孔府及周边城市风貌。新华社记者 郭绪雷 摄

山有韵味，城更有故事

知道曲阜

那或许也知道“三孔”

孔庙、孔府、孔林

是众多对孔子

心存敬仰的人“朝圣”的方向

也是海内外无数人

心向往之的世界文化遗产

无论是声声悠扬的晨钟

还是低沉激越的暮鼓

抑或是高亢的孔府大戏

和悠远的祭孔雅乐

凡入耳之音

声声皆令人沉醉

曲阜城不大

但有着自己的精巧

曲阜城也不算繁华

却保留着完整醇厚的鲁地风俗

她以自己从容儒雅的节奏

掌握着时间的游走

这是2023年6月8日无人机航拍的曲阜市孔庙、孔府及周边城市风貌。新华社记者 郭绪雷 摄

温暖的古老

曾熨帖生活的褶皱

深邃的智慧

也渴望邂逅新的思考

一场“传统”与“数字”的精彩相会

正在这里上演

世界互联网大会数字文明尼山对话

于6月25日至27日在这里举行

这场对话

以“人工智能时代：

构建交流、互鉴、包容的数字世界”为主题

跨越古今、连接中外

这是2023年6月8日无人机航拍曲阜市尼山圣境。 新华社记者 郭绪雷 摄

千年的光阴

于此处驻足

不同的观点

在这里汇聚碰撞又相互影响

“温故而知新”

遥远的教诲在今天依然清晰有力：

把握“过去未去”

走向“未来已来”

历史虽已久远

但先哲的言语从未消散

倾耳听，便是“金声玉振”

城垣巍峨，城门厚重

望望“万仞宫墙”

就仿佛遥见坦荡荡的君子气象

孔庙万仞宫墙（无人机照片）。新华社记者 郭绪雷 摄

斯文在兹

千载不绝

时光不息

脚步不止

这就是曲阜!

来源：新华网·宝藏青年工作室

总策划：刘健

总监制：储学军 钱彤

监制：周红军 刘加文

策划：刘洪

监审：牟彦秋 梁甜甜 黄林昊

作者：董静雪

校对：张玲琳 李桐 韩冲

(责编：徐婵、岳弘彬)

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