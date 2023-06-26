人民网北京6月26日电 （记者乔雪峰）6月25日，京雄高速公路全线重点控制性工程京雄大桥完成所有钢结构焊接施工，拱肋受力体系初步形成，主体结构完工进入倒计时，为京雄高速全线通车奠定了基础。

据了解，京雄大桥全长1.62公里，主桥长度520米，主拱跨度达300米，大桥主梁宽度达48米，未来将承载京雄高速双向八车道的车流。

“桥梁主拱和主梁均采用钢结构设计，钢材用量约2.2万吨。”中铁上海工程局京雄高速钢结构分部总工程师王迎彬接受记者采访时表示，大桥主拱肋采用四边形渐变至五边形的变截面处理，强化扭转效果，同时两拱向桥中心内倾靠拢，在拱顶以中国结造型的风撑连接，形成造型独特新颖的空间异型曲面结构。

独一无二的桥梁景观造型对钢结构拱肋的加工制造及安装工艺提出了更高要求。王迎彬表示，为保证京雄大桥主拱肋线形精度，项目开展了基于参数化三维模型的深化设计技术、基于数字化技术的空间异形曲面板单元加工制造技术及节段组拼制造技术、异形曲面拱肋节段高精度安装技术等关键技术攻关研究。形成了一套适用于异形曲面钢结构从图纸深化设计，到曲面板单元加工，到钢梁节段组拼，再到钢梁节段安装的全流程精度控制方法，数字化技术贯穿大桥建造始终。同时，项目制定了周密的拱肋合龙方案，精调-锁定-焊接，一气呵成，最终保证了桥梁线形准确流畅，也为京雄高速公路智慧化运营奠定了基础。

记者还了解到，自2023年2月20日钢拱肋首节段吊装焊接开始，126天时间完成62个钢梁节段的安装及焊接，平均约2天完成一个钢梁节段，项目采用吊装-精调-焊接-检测-修整的流水化作业，最大限度提高施工效率，在安全生产、施工组织、质量管控、文明施工、环境保护、科技攻关等各个环节全力保障施工关键节点如期实现。

(责编：申佳平、高雷)

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