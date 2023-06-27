近期，2023开放原子全球开源峰会在北京举行。峰会由开放原子开源基金会、北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管理委员会共同承办，以“开源赋能 普惠未来”为主题。工业和信息化部、中国科学技术协会相关司局，以及北京市相关部门负责同志，科研院所、高等院校专家学者，国内外开源骨干企业和社会组织负责人参加峰会。

大会上，英特尔分享了其赋能全栈软件的开放生态战略，也向参会用户介绍了关于开源技术在云计算、AI和操作系统上应用的最新进展，展示了多项前沿技术和创新成果，以及对开源未来趋势的分享与建议。

峰会现场。（受访者供图）

开源是推动科技创新的关键路径，尤其是在软件定义时代的今天，凭借着开放、共享、灵活、包容等特点，开源已经成为推动全球企业数字化发展的重要推手。对于如何将开源文化与企业核心战略和业务挂钩，英特尔公司副总裁兼开放生态总经理Arun Gupta在峰会上表示：“不同部门、不同项目的参与人员都齐心协力、贡献智慧，其背景越多元，项目的推进也会越顺利。“

在大会上，英特尔还发起《软硬协同开源分论坛》，并设置技术展区，探讨开源开放与软件生态上的多项重要技术话题，从云计算、AI、边缘计算和操作系统应用等层面展示了英特尔最新开源技术实践。在社区领域，英特尔积极参与开源社区，在优化网络功能的加强、性能评测等方面为社区提供了许多技术支持和贡献。

2023年，是传统企业加速数字化转型的关键一年，也是数字经济全面发力的一年。开源已成为数字化进程和创新发展的重要根基，越来越多的企业也正加入这一行列，共同推动开源软件的创造和开源社区的发展。随着英特尔中国进入2.0时代，软件和开源是该战略的重要方向。英特尔软件与先进技术事业部开源技术总监杨继国表示，英特尔将继续秉承“赋能中国软件，共筑开放生态”的核心价值观，践行“赋能全栈软件”的全球战略，支持中国软件生态发展，贡献更多创新价值。英特尔也将最大程度整合内部资源，利用最新技术和生态资源，更加深入地与中国的开放生态融合，更专业高效地服务中国开发者，推动开源生态建设和产业发展。

(责编：曹淼、李源)

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