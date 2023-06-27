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端午节假期，人们出行热度高涨、消费升温——

假日经济“热”力足（锐财经）

本报记者 李 婕
2023年06月27日08:21 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　端午节假期，在湖南省汨罗市屈子祠镇屈子文化园内，游客正制作香囊。
　　新华社记者 陈思汗摄

　　粽子、鸭蛋、香囊等节庆商品热销；空调、防晒等防暑降温产品大卖；假期出游人气火爆——刚过去的端午假期，消费市场热点不少。假日消费是观察经济的一扇窗口。今年以来，中国消费潜力逐步释放，对经济增长的拉动作用持续增强。透过假日消费，可以看到中国经济的“热”力与活力。

　　出游热情持续高涨

　　在青岛晒日光浴，到广州看赛龙舟，去上海感受弄堂酒吧，来北京夜游胡同……这个端午假期，居民出游热情持续高涨，拉动吃、住、行、游、购、娱等领域消费走高。

　　美团、大众点评数据显示，端午假期前两天，全国生活服务消费额较上年同比增长60%，跨地市游客日均消费同比增长190%，北京、上海、深圳、广州、成都等城市消费规模位居全国前五。其中，住宿类和旅游景点类的消费规模增速较高，同比增长均接近200%。人潮涌动间，国内经济韧性全面彰显，消费提振跑出加速度。

　　经文化和旅游部数据中心综合测算，端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%；实现国内旅游收入373.1亿元，同比增长44.5%。

　　飞猪数据显示，包含国内机票、酒店、周边游、中长线路游等在内的国内旅游服务延续了今年以来的复苏势头，端午假期商品订单量继续超越2019年同期；出境游稳健恢复，订单量较元旦假期已增长3.6倍以上。

　　“端午假期消费恢复趋势明显。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬对本报记者说，当前中国消费活力不断释放，露营、美食、传统民俗活动、避暑旅游等休闲消费持续升温，消费模式和场景创新延展消费空间，有效激发商旅文体消费潜力。

　　节日消费氛围浓厚

　　今年端午节恰逢毕业季，促消费活动增多，居民出行意愿上升，节日消费氛围浓厚。

　　商务部监测显示，节庆商品消费大幅增长。传统民俗产品销售旺盛，种类丰富、口味多样的粽子在市场上热销，粽叶、鸭蛋、香囊等备受消费者青睐。相关数据显示，近一周一些大型连锁超市门店粽子、咸鸭蛋、粽叶销售额较前一周增长近70%。

　　生活必需品市场货丰价稳。据商务大数据监测，上周全国食用农产品市场供应充足、价格平稳。全国百家大型农副产品批发市场库存充足，粮食、食用油、猪肉、牛羊肉、水果价格与节前基本持平，鸡蛋、蔬菜价格比节前微降。

　　端午假期，全国多地连续高温，消暑降温产品需求快速增长。许多地方和商家也联合推出促销活动，推动消费需求释放。

　　比如，北京、上海、湖北、山东等地均开展家电补贴促消费活动。以上海为例，苏宁易购有关负责人介绍，消费者在上海苏宁易购门店购买绿色智能家电，可享受开票金额让价10%、最高1000元的一次性政府补贴，带动端午假期上海苏宁易购门店整体客流上涨超60%。此外，假期期间，苏宁易购线上冰袖、防晒服、遮阳帽、遮阳伞等夏季“街头防晒”装备销量同比提升超172％，门店空气循环扇、无叶净化风扇等制冷生活家电销量环比增长417%。

　　不少业内人士分析，端午等节日经济亮点突出，将更好激发消费需求，为消费持续恢复注入强劲动能。

　　消费增长空间广阔

　　今年以来，中国消费潜力逐步释放，对经济增长的拉动作用不断增强。

　　国家统计局数据显示，一季度，最终消费支出增长对经济增长的贡献率达到66.6%。1-5月，社会消费品零售总额同比增速比一季度加快3.5个百分点。服务性消费增势良好，1-5月，全国电影票房收入同比增长超过40%，餐饮收入增长22.6%。

　　此外，相关数据表明，今年以来，以提供生活服务为主的平台企业互联网业务收入实现两位数增长。文旅消费、网上消费等带动作用持续增强。

　　“我国消费恢复向好，是由于消费基本面长期向好。”国家统计局新闻发言人付凌晖近日表示，中国有14亿多人口，人均GDP超过1.2万美元，城镇化对消费带动作用持续，乡村市场蕴藏巨大消费潜力，消费增长空间广阔。

　　付凌晖说，下阶段，要继续推进稳增长稳就业稳物价，落实好促消费各项政策，积极恢复和扩大传统消费，加快培育新型消费，促进消费稳定增长，推动经济持续健康发展。

　　“今年以来消费对经济增长的拉动作用逐渐增强，消费新业态新模式不断涌现，为消费增长带来新的动能，促消费政策持续发力，有利于提升居民消费能力和消费意愿。”陈丽芬说，预计全年消费将保持恢复态势，持续发挥消费对经济增长的基础性作用。

(责编：曹淼、李源)
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