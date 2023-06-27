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2023年“特种设备安全宣传周”活动正式启动

2023年06月27日08:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，在《中华人民共和国特种设备安全法》颁布十周年和第22个全国“安全生产月”活动之际，日前，2023年“特种设备安全宣传周”（以下简称宣传周）活动在京启动。

据了解，特种设备安全法颁布十年来，特种设备成为重要基础设备和民生保障设施，是建设现代化产业体系的重要基础、落实总体国家安全观的重要支撑、推动高质量发展的重要抓手。

据介绍，此次宣传周结合今年全国“安全生产月”活动安排，紧扣特种设备事业发展重要节点，加强文化活动创建，广泛开展社会宣传。活动期间，公布特种设备安全法普法知识竞赛结果，举办新时代中国特种设备发展公益艺术展，召开第二届特种设备安全治理与创新发展学术会议以及系列特种设备发展和安全主题圆桌会议，同步指导各地方、技术机构和行业组织开展系列活动。

(责编：杨曦、高雷)
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