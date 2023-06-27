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端午假期全国铁路累计发送旅客7037.9万人次

2023年06月27日09:08 | 来源：光明日报
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原标题：端午假期全国铁路累计发送旅客7037.9万人次

　　 本报北京6月26日电 记者姚亚奇从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，为期5天的铁路端午假期运输6月25日圆满收官，全国铁路累计发送旅客7037.9万人次，较2019年同期增加714.1万人次、增长11.3%，其中6月22日发送1608.7万人次，创端午假期单日旅客发送量历史新高，运输安全平稳有序。

　　 据悉，今年端午假期，探亲流、学生流、旅游流等出行需求旺盛，电煤等重点物资保供运输任务繁重，铁路部门统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，千方百计增加运力投放，提升服务品质，有力保障了旅客平安有序出行和重点物资运输。

　　 端午假期期间，铁路实行高峰列车运行图，日均开行旅客列车10776列，最高峰日达到11174列。根据铁路12306车票预售数据，采取增开夜间高铁、动卧列车、普速旅客列车等方式，提升重点地区、热门方向、旅游城市间的运输能力，累计增开夜间高铁列车309列、动卧列车184列，持续开好公益性“慢火车”，全力满足旅客出行需求。

　　 在重点物资运输保障方面，6月21日至6月25日，国家铁路发送电煤2058万吨，同比增长3.2%，363家铁路直供电厂可用存煤量平均保持在30天以上，为各地迎峰度夏提供保障。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车运输组织，保障了外贸货物跨境运输需求。

(责编：杨曦、陈键)
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