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全国最大新能源配套电化学储能电站并网

2023年06月27日09:08 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者何亮 通讯员王双 康桥）记者6月25日从三峡集团获悉，由中国三峡新能源（集团）股份有限公司投资建设的全国最大新能源配套电化学储能电站——安徽阜阳南部风光储基地项目储能系统（以下简称阜南储能系统）首期项目实现全容量并网，对提高电力系统稳定性，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，加快实现碳达峰碳中和目标具有重要意义。

　　阜南储能系统为国家首批、长三角首个大型风电光伏基地项目——安徽阜阳南部120万千瓦风光储基地项目的配套储能系统。项目分两期建设，首期规模为300兆瓦/600兆瓦时，二期规模为450兆瓦/900兆瓦时。

　　首期储能项目由90个40尺标准集装箱储能单元组成，创造性设计方舱级全氟己酮喷射+模组级可b燃气体检测+模组级水消防喷淋组合消防方案，可高效预警、及时消除消防隐患，保障储能电站的安全性。同时，项目选用磷酸铁锂离子电池，采用高压液冷集成技术，可有效降低占地面积，提升电站的充放电效率和电池的循环寿命。项目建成后一次可储存约60万千瓦时电量，按照每天充放一次计算，每年释放电量可满足9万多个家庭的年用电需求。

　　据了解，本次并网的配套储能作为优质的灵活性调节资源，将有效提升地区新能源消纳能力，发挥电网削峰填谷功能，提升供电可靠性，助力地区构建以新能源为主体的新型电力系统。

(责编：王仁宏、陈键)
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