科技日报喀什6月26日电 （通讯员杨波 黄天荣 记者朱彤）26日，在新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县，来自科研院校、农技推广中心、种子管理部门共同组成的测产专家组，对在新疆农科院小麦育种家泽普基地建立的50亩“新冬60号”小麦高产田进行了测产。经现场实收测产，平均亩产771.88公斤。

测产专家组组长、新疆农业大学教授、小麦专家石书兵宣布了测产结果。这标志着新疆农科院粮作所选育的“新冬60号”早熟冬小麦品种，继2019年731.3公斤和2021年740.8公斤之后，再次创造新疆南疆麦区早熟冬小麦高产纪录。

“新冬60号”是新疆农科院粮作所黄天荣团队联合新疆九丰禾种业有限责任公司，以“冀92-3160”和“津农1号”为亲本，历经10年选育而成的适宜南疆麦区气候特点的优良早熟高产品种。2016年，该品种通过自治区农作物品种审定。

该品种推广应用以来，因具备早熟、优质、高产、抗病的特性而受到农民的广泛欢迎。2022年该品种被自治区列入新疆小麦主推品种目录，在南疆四地州推广面积达59万亩，预计2023年冬播推广面积可超过100万亩。

“新冬60号”连续创造南疆麦区早熟冬小麦高产纪录，是良种与良法在生产上完美融合结出的硕果。在该示范田，黄天荣团队先后示范应用了13.5厘米等行距北斗导航机械条播技术、增施雪墒肥、水肥药一体化高效节水滴灌技术、“一喷三防”、营养诊断施肥技术、科学化控技术等，确保了高产高效。

(责编：王仁宏、陈键)

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