沈铭辉 张中元

原标题：以务实行动维护和发展开放型世界经济

【特别关注·夏季达沃斯论坛】

在世界经济增长动能不足、全球经济治理滞后、全球发展失衡等突出矛盾仍然没有得到有效解决的背景下，第十四届夏季达沃斯论坛于27日至29日在天津举行。论坛将以“企业家精神：世界经济驱动力”为主题，讨论如何激发亚洲以及全球的创新活力和企业家精神，探寻经济复苏之道。

维护和发展开放型世界经济是推动世界经济稳定复苏和增长的重要路径，符合人类社会发展的历史逻辑和世界经济的发展规律。共建创新包容的开放型世界经济能够为创新和创业提供新动力，推动世界经济稳步迈向更平等、更可持续和更有韧性的未来。坚定维护和发展开放型世界经济，是以习近平同志为核心的党中央把握历史规律、把握世界大势所作出的重要决策，为建设开放型世界经济体系以及明确中国在这一体系中的地位指引了方向。中国具有完整的产业链、超大规模的市场等优势，为推动共建开放型世界经济创造了有利条件。

坚持以创新为引领，为维护和发展开放型世界经济挖掘新动力。要抓住以智能制造为代表的新一轮科技革命和产业变革的重大历史新机遇，解决全球经济发展动力问题。当前新一代科学技术加速演进，新技术革命与产业变革正在加速重塑国际产业分工格局，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式，能够为建设开放型世界经济提供强劲引擎。特别是产业创新发展的协同研发、协同设计、协同生产、协同服务趋势明显，开放型世界经济成为科技进步和生产力发展的客观要求与必然结果，维护和发展开放型世界经济也成为顺应经济全球化发展大势的必然选择。创新引领的关键在于创新发展方式，不仅包括提供新的产品和服务，还包括支持创新创业、产业变革和数字经济等各种行动，其目的是积极发掘新的经济增长点，将创新转化为实实在在的生产力。当前，数字技术向科技、经济、社会各领域广泛渗透融合，要把握好数字经济发展带来的机遇，培育新产业新业态新模式，推动新能源、新通信技术、新交通物流技术变革，促进产业开放创新，形成新的发展动力、模式和路径，实现产业高质量发展。

稳定全球产业链供应链，增强开放型世界经济增长活力。要充分发挥中国在国际产业链分工中的比较优势和枢纽作用，积极主动参与到全球产业链供应链合作中去，实现产业链供应链的最优配置，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系，形成多层次、宽领域、高质量的国际合作链条，维护多元稳定的全球产业链供应链分工体系。鼓励国内企业“走出去”实施产业链全球化布局，打造多元平衡、灵活高效、富有弹性的产业链供应链；增强中国对国际产业链、供应链和创新链的吸附力，提升我国在区域和全球供应链网络体系的主导能力；加速形成新的国际产业链和产业利益共同体，争取在构建区域产业链供应链体系中掌握主动权和先发优势，进一步推动我国经济与产业高质量发展。要通过制度型开放构建新型价值链合作机制，着力维护产业链供应链的全球公共产品属性，积极担当全球产业链供应链规则体系的支持者、维护者和制定者，参与、引领和主导新兴产业标准、技术标准、产品标准和监管标准等经贸规则的制定，推进我国产业链供应链战略、规划、机制与国际接轨。

发挥中国超大规模市场优势，为推动共建开放创新的世界经济提供坚实基础。世界经济的发展需要世界市场，创新更需要市场的激励和认可。经过几十年的经济高速发展，中国人民的消费能力和消费水平大幅度提升，中国从潜在的大市场变为现实的大市场。中国超大规模的市场优势为世界其他国家提供了实实在在的出口市场、发展机会和就业机会，为推动共建开放创新的世界经济奠定了坚实基础。消费升级是构建需求导向型经济的重要动力，更是中国发展双循环经济的有力抓手。中国多层次、有深度又规模巨大的市场为新产业、新产品的创新创造了条件。随着5G、物联网、人工智能、工业互联网等新型基建投资的稳步推进，数字经济通过重构社会经济的生产、流通、分配及消费环节，正在逐步驱动消费升级，推动消费市场向高质量发展，为传统消费模式创新提供广阔空间。中国依托经济体量、增长速度和发展质量，不断扩大消费市场规模、优化消费结构、促进消费模式转型升级，增强了消费市场的韧劲，推动共建开放创新的世界经济。

探索共商共建共享的全球经济治理新模式，为开放型世界经济构建制度保障。共商共建共享的全球治理观推动世界各国通力合作，是破解全球治理难题的有效途径，日益得到世界更多国家的肯定和认可。进入新时代，中国秉持共商共建共享的全球治理观，以实际行动推动全球治理格局的完善，通过提供能力建设、技术支持和资金，展现了对建设开放型世界经济的积极态度，凝聚了广泛共识，激发了各国的参与热情。中国积极参与全球经济治理，既维护既有制度的稳定性和权威性，在全球治理进程中不断提高全球治理制度的收益，又与其他国家在新兴领域内携手共同创设新的全球治理或地区治理、功能领域治理的制度，向全球提供了包容式的发展方案，提高了发展中国家和新兴市场国家的经济参与权，确保世界各国在经济合作中权利平等、机会平等和规则平等，有利于重构全球化普惠和共赢发展的新规则和治理体系，使制度合作具有可持续性，能够加快推动建设开放型世界经济，促进世界的可持续发展。

维护和发展开放型世界经济，契合了时代发展新需要，得到世界广大国家和人民的高度认同和积极参与。推动共建开放型世界经济关键在行动，要加大发展资源投入，推进重点领域合作。中国正通过切实行动向世界展示，走新型经济全球化道路，将促进中国经济和世界经济健康发展。中国将始终是全球共同开放的重要推动者，始终是世界经济增长的稳定动力源，始终是各国拓展商机的活力大市场，始终是全球治理改革的积极贡献者。共建创新包容的开放型世界经济是世界各国寻找共同繁荣的最佳路径，将为经济全球化的走向和开放世界的未来描绘美好蓝图。

（作者：沈铭辉、张中元均系中国社会科学院习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员，分别系中国社会科学院亚太与全球战略研究院副院长、研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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