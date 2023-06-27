韩 昱

原标题：年内新增专项债发行突破2万亿元 专家预计三季度将迎来发行高峰

新增专项债是带动扩大有效投资的重要手段。Wind数据显示，截至6月26日，年内新增专项债发行规模超过2万亿元大关，达21672亿元，占全年新增专项债务限额（3.8万亿元）的57%。

具体来看，今年一季度新增专项债发行节奏较快，1月份、2月份、3月份单月发行规模分别达到4911亿元、3357亿元、5298亿元。4月份、5月份发行节奏则有所放缓，分别为2647亿元、2754亿元。

东方金诚研究发展部高级分析师冯琳在接受《证券日报》记者采访时表示，今年前5个月新增专项债发行量落后于2022年同期，但是明显快于2021年同期，仍然延续了财政靠前发力的特征。从投向来看，基建领域仍为专项债资金支持的重头，今年前5个月发行的新增专项债资金约五成投向基建领域。

国家统计局最新数据显示出基建投资保持增长的态势。前5个月，基础设施投资同比增长7.5%，增速比全部固定资产投资高3.5个百分点。其中，铁路运输业投资增长16.4%，水利管理业投资增长11.5%，信息传输业投资增长7.5%。

冯琳还表示，今年以来新增专项债发行的另一大特点是，中小银行专项债发行提速，背后是中小银行资本补充的压力较大，而部分中小银行自我补充资本的能力不足。

数据显示，今年以来截至6月26日，中小银行专项债发行规模达1288亿元，远超去年全年的630亿元，发行节奏明显加快。

中信证券首席经济学家明明认为，引入地方政府专项债券为中小银行提供了一种资本补充途径，有助于中小银行稳定资本结构，提高经营能力。此外，还有助于维护整个金融系统的稳定，为更多中小企业提供融资服务，助力地方经济发展和债务化解。

展望三季度新增专项债发行趋势，冯琳认为，二季度以来，经济复苏动能有所减弱，需要保持较快的基建投资增速，这不仅是稳投资的关键，而且对维护经济整体修复势头、稳定市场预期都具有重要作用。预计后续新增专项债发行将会提速，并在三季度基本发完，这意味着三季度新增专项债发行量将在1.5万亿元左右，为年内专项债发行高峰。

在民生银行首席经济学家温彬看来，下一阶段预计财政政策也会在专项债方面发力，加快新增专项债的发行进度和使用节奏，并盘活专项债结存限额空间。

“当前财政稳增长的迫切性有所提升，下半年积极财政政策需要继续加力提效。”冯琳表示，在专项债投资拉动上“加力”，是适度加大财政政策扩大力度的主要方面之一。发行专项债能够为地方基础设施建设项目、民生项目等提供资金，起到稳定经济社会运行的作用。

(责编：杨曦、陈键)

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