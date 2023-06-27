原标题：第四届数据治理研讨会在海南陵水顺利召开

2023年6月26日，第四届数据治理研讨会在海南陵水顺利召开，本次会议以“数据要素与数据跨境”为主题，分为“海南自贸港数据跨境流动创新论坛”与“数据要素论坛”两个论坛，深度探讨数据跨境流动创新以及数据基础法律制度的相关问题。

上午召开的海南自贸港数据跨境流动创新论坛中，中央网信办网络法治局处长李民，海南省委网信办副主任王岩，中国信通院政策与经济研究所所长辛勇飞，陵水县委副书记、县长罗桦出席会议。开幕式上，陵水黎族自治县与深圳数据交易所正式签署了战略合作协议。

中国社科院法学所研究员、中国社科院大学教授、博士生导师，《环球法律评论》副主编支振锋，华东政法大学教授、博士生导师，互联网法治研究院院长高富平，金杜律师事务所合规业务部管理合伙人宁宣凤分别作了主题演讲。

在会议研讨发言环节，海南电信总经理助理李娟、中国政法大学刑事司法学院副教授商希雪、上海师范大学法政学院副教授吴玄围绕会议主题，从不同视角对数据跨境制度创新进行了分析探讨。

会上，由中国信通院互联网法律研究中心撰写的《海南自贸港数据跨境流动创新研究报告》正式发布。《海南自贸港数据跨境流动创新研究报告》分析了在海南自贸港开展数据跨境流动制度创新的必要性、可行性和面临的困难，梳理了当前我国和欧盟数据跨境流动的主要途径，并研究分析通过相关制度设计推动海南与欧盟数据跨境双向流动的可能性，在此基础上提出了促进海南自贸港数据跨境流动创新的相关建议。中国信通院政策与经济研究所所长辛勇飞对该报告做了详细介绍，对外经济贸易大学法学院副教授许可、北京航空航天大学法学院副教授赵精武对蓝皮书进行了精彩点评。

下午召开的数据要素论坛中，中国互联网协会互联网法治工作委员会主任李国斌、中国信通院政策与经济研究所所长辛勇飞、金杜律师事务所合规业务部管理合伙人宁宣凤出席会议。

金杜律师事务所合伙人、中国互联网协会互联网法治工作委员会副秘书长吴涵，北京国际大数据交易所首席专家郎佩佩、中航信集团安全生产与质量管理部副部长李新林、广联达科技股份有限公司法务专业总监王燕、福州大学法学院副教授丁凤玲、金杜律师事务所律师姚敏侣、中国信通院互联网法律研究中心高级研究员赵淑钰围绕数据基础制度从不同角度进行了主旨发言。

会上，中国信通院互联网法律研究中心、金杜律师事务所合作撰写的《数据治理研究报告（2023）——构建数据基础制度法律框架研究》发布。《数据治理研究报告（2023）——构建数据基础制度法律框架研究》从数据产权法律制度、数据要素流通交易法律制度、数据要素收益分配法律制度、数据安全保障法律制度进行了详细的分析。中国信通院互联网法律研究中心主任工程师石月做了深度解读，中国社会科学院法学研究所助理研究员徐玖玖进行了精彩点评。

本次数据治理研讨会由中国信通院主办，陵水县人民政府、中国信通信研究院互联网法律研究中心、中国互联网协会互联网法治工作委员会承办，海南电信、金杜律师事务所协办，会议取得了圆满成功，感谢社会各界的关注和支持。中国信通院互联网法律研究中心将继续搭建网络法治交流平台，进一步支撑网络立法工作，为网络法治建设贡献力量。（来源：海南省委网信办）

(责编：曹淼、李源)

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