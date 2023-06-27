原标题：李彦宏：AI原生应用比大模型数量更重要

6月26日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏出席“世界互联网大会数字文明尼山对话”，发表了题为《大模型重塑数字世界》的演讲。

大模型是当下全球科技创新的焦点，也是全球人工智能竞赛的主战场。李彦宏认为，“新的国际竞争战略关键点，不是一个国家有多少个大模型，而是你的大模型上有多少原生的AI应用，这些应用在多大程度上提升了生产效率。如果我们能挤上牌桌，获得竞赛入场券，中国将拥有更壮大的数字化产业，数字经济规模将获得巨大增长。”

李彦宏认为，以大模型为关键驱动的数字经济，与实体经济深度融合，将做强做优做大实体经济。汽车制造、能源、交通等行业，大模型可以深入核心业务场景，在智能客服、供应链、系统调度等版块创新，促进行业的数字化转型和智能化提升。

人工智能大模型带来的治理挑战也不容忽视。李彦宏对此表示，“坚持技术发展和安全可控的双轮驱动，才能行稳致远。如果我们安全、负责任地驾驭AI发展之路，大模型就会重塑数字世界，人工智能就可以为中国经济、乃至全球经济创造无与伦比的繁荣，提高全人类福祉。”（来源：人民日报客户端山东频道）

(责编：曹淼、李源)

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