原标题：凝聚行业力量 银保联合送金融知识进社区

2023年6月15日，交通银行北京市分行联合交银人寿北京市分公司、交行北京通州分行、东区支行以及北三环中路支行，共同走进通州区九棵树社区开展2023年“普及金融知识 守住钱袋子”主题教育宣传活动。

本次活动在通州区弘祥1979创意文化园区举行。交通银行北京市分行的金融知识教育宣传志愿者们向到场的社区老年群体、社区志愿者宣传金融消费者八项基本权利以及防范打击非法集资、防范电信网络诈骗等金融安全知识。

交行北京通州分行金融知识教育宣传志愿者利用原创视频向大家普及金融消费者八大权利

北京东区支行志愿者结合视频短片向到场群众介绍“断卡”行动，提示大家不要出租出借自己的银行卡、电话卡，生活中时刻注意保护好个人信息及银行账户。同时倡导消费者要擦亮双眼，理性投资，远离“跑分”洗钱，谨防非法网络贷款诈骗等。

面对老年群体，志愿者们从披着养老公寓外衣的非法集资陷阱出发，向到场群众普及防范非法集资的“三要三不要”，并提醒到场的叔叔阿姨们谨防高利诱惑，远离非法集资，遇事要多与家人商量。此外，交行北三环中路支行的快板书《老调新谈数字人民币》以及原创RAP《反诈七十二变》，将活动带向一个又一个高潮，多才多艺的志愿者们以轻松幽默的方式帮助大家对反诈知识进一步加深印象。

本次教育宣传活动，银行、保险、社区多方携手，共同将消保知识送到百姓身边，以案说险，有效地提高了社区群众，特别是老年人对金融风险的防范意识、为共筑和谐金融环境，提振金融消费信心贡献力量。下一步，交通银行北京市分行将继续践行金融机构社会责任，让金融知识走进千家万户，深入百姓心中。

(责编：曹淼、李源)

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