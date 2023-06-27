人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

沈阳综保区实现“公卡直达”进出口双向开通

2023年06月27日11:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月27日电 （记者王震）据海关总署网站消息，日前，西伯利亚雪熊供应链（辽宁）有限公司进口的首批膨化玉米食品，经新疆塔克什肯口岸入境，在辽中海关监管下抵达沈阳综合保税区近海园区，货物数量共30000袋。

“这是我们公司入驻沈阳综合区后首次开展的进口业务，这批货物全程通过‘公路卡车直达模式’运输。”西伯利亚雪熊供应链（辽宁）有限公司相关负责人安娜说，“后续，我们公司还会陆续进口冰淇淋、香肠、蜂蜜酒等商品，也将继续采用该模式运输。”

“卡车航班是航空公司在货物始发地或目的地与中转站之间开辟的一种空陆联运的运输形式，在没有机场的地方利用卡车运输作为补充服务。虽然是地面运输，却遵守国际协航的很多空运管理规范，便于航空公司及时了解货物运输情况。”辽中海关监管三科科长李瑞介绍，“‘公路卡车直达模式’就是借鉴了卡车航班先进的运营管理模式，并进行自主创新。我们通常简称该模式为‘公卡直达’，它具有性价比高、机动性、便捷服务等方面的优势，并能提供可以与卡车航班相媲美的快捷准时的高效服务。”

公卡直达一般采用高性能的汽车作为运输工具，依托全国高速公路网络，准时准点发车，准时准点到达。满足客户对于高时效、高安全性、经济实惠的需求。

“公卡直达进出口双向业务的开通，将为沈阳综保区近海园区提供更多的进出口渠道和便利条件，为企业发展提供更多的机遇和空间，对‘一带一路’国家和地区的进出口贸易发展起到极大的推动作用。”李瑞说。这意味着沈阳综保区近海园区在成为公卡直达货物转出地的同时，也成为了公卡直达货物的转入地。

为保障国际贸易供应链畅通，辽中海关构建了“一带一路”通关高速路，对沈阳综保区进出口食品实施分段、分线、分类的多元化精准监控，针对不同的进出口环节、贸易方式及产品品种等实施差异化监管。同时，通过国际贸易“单一窗口”加快互联互通，采用“一次申报、一次查验、一次放行”的通关便利措施，提升货物通关效率，降低企业物流成本。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
沈阳综保区实现“公卡直达”进出口双向开通
　　人民网北京6月27日电 （记者王震）据海关总署网站消息，日前，西伯利亚雪熊供应链（辽宁）有限公司进口的首批膨化玉米食品，经新疆塔克什肯口岸入境，在辽中海关监管下抵达沈阳综合保税区近海园区，货物数量共30000袋。 “这是我们公司入驻沈阳综合区后首次开展的进口业务，这批货物全程通过‘公路卡车直达模式’运输。…
致敬铁路人 在坚守中书写交通强国建设答卷
　　动车检修师、高铁试驾员、列车长……每一个普通而又重要的工作岗位，都是千百万旅客平安出行的保障。铁路是国家重要基础设施和经济发展的先行官，铁路人才培养是推进铁路建设的关键，纵横交错的铁路线上，铁路人正书写着交通强国建设的答卷。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部