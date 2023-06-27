人民网北京6月27日电 （记者王震）据海关总署网站消息，日前，西伯利亚雪熊供应链（辽宁）有限公司进口的首批膨化玉米食品，经新疆塔克什肯口岸入境，在辽中海关监管下抵达沈阳综合保税区近海园区，货物数量共30000袋。

“这是我们公司入驻沈阳综合区后首次开展的进口业务，这批货物全程通过‘公路卡车直达模式’运输。”西伯利亚雪熊供应链（辽宁）有限公司相关负责人安娜说，“后续，我们公司还会陆续进口冰淇淋、香肠、蜂蜜酒等商品，也将继续采用该模式运输。”

“卡车航班是航空公司在货物始发地或目的地与中转站之间开辟的一种空陆联运的运输形式，在没有机场的地方利用卡车运输作为补充服务。虽然是地面运输，却遵守国际协航的很多空运管理规范，便于航空公司及时了解货物运输情况。”辽中海关监管三科科长李瑞介绍，“‘公路卡车直达模式’就是借鉴了卡车航班先进的运营管理模式，并进行自主创新。我们通常简称该模式为‘公卡直达’，它具有性价比高、机动性、便捷服务等方面的优势，并能提供可以与卡车航班相媲美的快捷准时的高效服务。”

公卡直达一般采用高性能的汽车作为运输工具，依托全国高速公路网络，准时准点发车，准时准点到达。满足客户对于高时效、高安全性、经济实惠的需求。

“公卡直达进出口双向业务的开通，将为沈阳综保区近海园区提供更多的进出口渠道和便利条件，为企业发展提供更多的机遇和空间，对‘一带一路’国家和地区的进出口贸易发展起到极大的推动作用。”李瑞说。这意味着沈阳综保区近海园区在成为公卡直达货物转出地的同时，也成为了公卡直达货物的转入地。

为保障国际贸易供应链畅通，辽中海关构建了“一带一路”通关高速路，对沈阳综保区进出口食品实施分段、分线、分类的多元化精准监控，针对不同的进出口环节、贸易方式及产品品种等实施差异化监管。同时，通过国际贸易“单一窗口”加快互联互通，采用“一次申报、一次查验、一次放行”的通关便利措施，提升货物通关效率，降低企业物流成本。

(责编：王震、高雷)

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