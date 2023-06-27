体验传统民俗赛龙舟、避暑纳凉“粽”享一夏、在贵州看一场“村超”比赛……刚刚过去的端午假期，吃、住、行、游、购等领域消费持续走高，节日消费潜力进一步得到释放。新的消费增长点不断涌现，为促消费扩内需蓄能加力。端午假期消费热情的持续高涨，显示着我国消费市场的向好态势。