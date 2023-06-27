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体验传统民俗赛龙舟、去贵州看一场“村超”比赛

假日经济“热”度十足 激发消费市场新活力

人民网记者 王连香 杨虞波罗
2023年06月27日13:32 | 来源：人民网
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体验传统民俗赛龙舟、避暑纳凉“粽”享一夏、在贵州看一场“村超”比赛……刚刚过去的端午假期，吃、住、行、游、购等领域消费持续走高，节日消费潜力进一步得到释放。新的消费增长点不断涌现，为促消费扩内需蓄能加力。端午假期消费热情的持续高涨，显示着我国消费市场的向好态势。

制图：高荣（实习生）

(责编：王连香、高雷)
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