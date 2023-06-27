体验传统民俗赛龙舟、去贵州看一场“村超”比赛
假日经济“热”度十足 激发消费市场新活力
2023年06月27日13:32 | 来源：人民网
小字号
体验传统民俗赛龙舟、避暑纳凉“粽”享一夏、在贵州看一场“村超”比赛……刚刚过去的端午假期，吃、住、行、游、购等领域消费持续走高，节日消费潜力进一步得到释放。新的消费增长点不断涌现，为促消费扩内需蓄能加力。端午假期消费热情的持续高涨，显示着我国消费市场的向好态势。
制图：高荣（实习生）
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会将于8月下旬举行
- 人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家粮食和物资储备局、国家发展改革委联合印发《关于举办第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会的通知》，定于8月下旬在河南省郑州市第五届中国粮食交易大会期间，举办第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会，推动脱贫地区特色粮油产品等扩展销售渠道、扩大销售规模。 据介绍，活动将以省为单位全面展示消费帮扶等巩固拓展脱贫攻坚成果重点工作成效，现场展销脱贫地区优质特色粮油及农副产品，采取线上线下相结合方式推动经销商、各类商超及餐饮企业洽谈采购脱贫地区产品，通过专场推介、直播带货等活动促进脱贫地区招商引资，进一步推动形成政府、市场、社会协同推进的消费帮扶可持续发展新模式，激发脱贫地区和脱贫群众内生动力。…
- 评论
- 关注