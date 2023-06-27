人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委价格监测中心预测，短期生猪价格或持续低位运行。

图片来源：国家发展改革委

据介绍，本周全国猪料比价为4.15，环比下降0.48%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为137.02元。本周猪价以降为主，但周均价环比微涨。由于对端午节后生猪市场行情看空，本周养殖端出栏积极性提升，市场供应量短时增多，加之屠宰企业节前备货基本完成，生猪消化速度放缓，猪价偏弱运行。下周临近月末，局部地区生猪出栏量或有所减少，对行情有一定支撑作用，但终端需求依旧较差，预计短期生猪价格或持续低位运行。

(责编：申佳平、高雷)

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