人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家粮食和物资储备局、国家发展改革委联合印发《关于举办第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会的通知》，定于8月下旬在河南省郑州市第五届中国粮食交易大会期间，举办第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会，推动脱贫地区特色粮油产品等扩展销售渠道、扩大销售规模。

据介绍，活动将以省为单位全面展示消费帮扶等巩固拓展脱贫攻坚成果重点工作成效，现场展销脱贫地区优质特色粮油及农副产品，采取线上线下相结合方式推动经销商、各类商超及餐饮企业洽谈采购脱贫地区产品，通过专场推介、直播带货等活动促进脱贫地区招商引资，进一步推动形成政府、市场、社会协同推进的消费帮扶可持续发展新模式，激发脱贫地区和脱贫群众内生动力。

(责编：申佳平、高雷)

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