人民网北京6月27日电 （黄盛） 据中国人民银行消息，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，2023年6月27日中国人民银行开展2023年第六期央行票据互换（CBS）操作。 本期操作量为50亿元，期限3个月，面向公开市场业务一级交易商进行固定费率数量招标，费率为0.10%，首期结算日为2023年6月27日，到期日为2023年9月27日（遇节假日顺延）。

据介绍，本期CBS操作换出的央行票据名称为“2023年第六期央行票据（互换）”，债券代码2301006S，总面额为50亿元，期限3个月，票面利率2.35%，起息日为2023年6月27日，到期日为2023年9月27日（遇节假日顺延）。

央行票据互换工具（CBS）是为提高银行永续债的流动性，由中国人民银行在2019年创设的工具，公开市场业务一级交易商可以使用持有的合格银行发行的永续债从人民银行换入央行票据。中国人民银行有关负责人介绍说，央行票据互换工具（CBS）可以增加持有银行永续债的金融机构的优质抵押品，提高银行永续债的市场流动性，增强市场认购银行永续债的意愿，从而支持银行发行永续债补充资本，为加大金融对实体经济的支持力度创造有利条件。

(责编：申佳平、高雷)

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