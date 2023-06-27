人民网北京6月27日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月20日以来，南方地区降雨过程趋于结束，降雨区江河水情平稳，水利部于26日18时终止了水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

据悉，6月20日至26日，受冷暖空气共同影响，西南东部南部、江南、华南西部北部等地发生了一次强降雨过程，广西大部、广东西北部、湖南南部东部、江西中部、福建西北部、浙江西部、安徽东南部、上海等地累积面雨量100至180毫米，累积最大点雨量广东清远下太镇597毫米。

受其影响，广东北江干流英德、乌石段及支流连江，广西西江支流贺江、桂江、北流河，江西乐安河、信江支流白塔河，湖南湘江上游干流及支流洣水、潇水，福建闽江上游富屯溪、建溪，浙江钱塘江上游常山港，贵州乌江支流马溪河，云南泸江支流暮底河等45条河流发生超警洪水，最大超警幅度0.01至2.42米。

根据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部终止了水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，未来，水利部将继续密切关注雨情水情汛情，滚动会商研判，指导各地做好暴雨洪水防范工作。

(责编：申佳平、高雷)

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