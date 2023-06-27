人民网北京6月27日电 （焦磊）工信部数据显示，今年1-5月，我国新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，新能源汽车销量占到汽车新车总销量的27.7%。业内分析认为，受行业政策持续助推、消费者购买热情逐步释放等因素提振，未来有望释放新能源汽车消费更大潜力。

同时，汽车产业变革路径正向电动化、网联化和智能化纵深推进，智能网联技术与电动化技术发展呈融合共生、相互促进态势。日前，多位业内人士和专家学者围绕“智能电动”化新变革，在“2023未来汽车先行者大会”上共同探讨未来汽车产业发展趋势。

智能网联化成战略制高点 汽车行业迎来新变革

随着人工智能、5G、大数据等新一代信息技术的迅猛发展，智能网联汽车正在呈现强劲发展势头，成为全球汽车企业争相抢占的战略制高点。

近年来，我国政府采取了一系列措施激励技术创新、完善政策体系、优化发展环境，有力推动了智能网联汽车发展取得积极成效。

在示范应用方面，目前全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用在有序开展。在网联发展方面，全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成了7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。2022年，具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到了34.5%。

“如果说高质量发展是下半场唯一的门票，那智能网联化便是新的制高点”。中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠表示，要抢占新的制高点，必须牢牢地把握核心技术突破这个关键。中国在电动化上的红利更多来自于国家的强力推进，在智能化方面，要更多依靠技术创新，把规模化方面的优势迅速地转化为成本上的优势。智能网联进一步拓展了汽车产业的边界，跨界融合因而成为每一个企业的必修课，要学会在掌握核心能力和专业化合作之间找到一个平衡点。

“中国新能源汽车已经成为中国制造业的一张亮丽的新名片。总体来讲，我国在整车、驱动电机、电池等核心技术方面都达到了国际先进水平，部分达到了国际领先水平。”中国工程院院士孙逢春认为，进入下半场的智能网联化，通过预测、车路协同、云平台，整体交通领域和系统的节能减排还有很大提升空间。

用户个性化需求不断释放 智能座舱加速渗透

当前，以智能网联汽车的迅猛发展为牵引，引发了一场兼具广度及深度的产业大变革。

从广度来看，汽车行业上中下游的每个产业都在经历着新的变革。从深度来看，智能网联汽车已经被细分为动力电池、自动驾驶及智能座舱等无数个细小板块，每一部分都会影响着智能电动汽车的体验。而智能座舱作为智能电动汽车的核心技术之一，对于用户的用车体验有着极为直观的影响。

根据IHS markit调研显示，61.3%的用户认为座舱智能化配置极大提升购车兴趣，17.4%的消费者认为智能座舱是买车必购配置；此外，消费者对座舱内产品的智能化水平的关注程度已经超过座舱座椅舒适度、空间宽敞度、设计美观度、零部件质量等因素，在年龄位于25-35岁的年轻消费者中，这一偏好更为显著。

中国座舱智能科技配置的新车渗透速度要快于全球。根据IHS预测，2020年中国市场智能座舱渗透率为48.8%，到2025年渗透率有望达到75%（届时全球渗透率为59.4%）。

斑马智行副总裁徐强认为，目前智能座舱开发存在三个挑战：从平面的2D产品体验往座舱空间体验升级；汽车原生应用服务生态；大模型时代新的智能交互体验。需要有效运用大模型并提高空间计算能力来应对挑战。

中信证券副总裁、产业策略首席分析师连一席分析认为，智能座舱交互需求非常多样化，包括人脸识别、触觉、语音、视觉反馈等。这也进一步导致智能座舱的算力需求提升。

中国工程院院士、清华大学教授、智能绿色车辆与交通全国重点实验室主任李克强表示认为，人工智能在一些感知、处理数据方面已经得到很好的应用，可以有效运用大模型处理数据信息，更好提升包括人机交互、自动驾驶等在内的汽车智能化能力，为智能座舱开发做重要的技术支撑。

产业资本“同道先行” 人工智能或引领智驾新革命

新能源汽车的发展正在推动汽车的架构形态从机械化向电子化、数字化、智能化快速演变，研发链、产业链、供应链、价值链正在被重新塑造。

相同的趋势判断，在产业投资中也得到了印证。据国投招商投资管理有限公司汽车团队负责人翟俊介绍，在2020年以前，汽车投资绝大部分资金是投在了电动化，而从2020年以后，绝大部分资金围绕着智能化。

“投资策略上来讲，基本上围绕着智能化、芯片、传感器、电池、底盘，实际上就是围绕着电动化、智能化、网联化，还有传统领域。”上汽恒旭资本总经理陆永涛表示，在汽车产业新变革中，作为投资机构会围绕产业投资，可以使技术更快迭代，让用户体验变好，同时也能分享收益。

今年以来，人工智能浪潮涌入大众视野，一时间基于AI大模型的延伸发展与应用的讨论席卷整个互联网。汽车行业一直是人工智能及交互科技商用的重要阵地。

人工智能如何助力自动驾驶？加拿大工程院院士、加拿大工程研究院院士、人工智能与数字经济广东省实验室（深圳）执行主任于非认为，大家对人工智能期待有点高，从人工智能角度来说，它只是自然语言理解里面的突破，但应用到汽车里面，实际涉及感知、模型及执行三个部分。在汽车的控制领域，人工智能主宰的时代当前并未到来。

李克强认为，人工智能是汽车更高级别的智能化发展的时候必须要有的专业技术。用好大模型，要更加关注数据的获取方法、数据的加工方法及做迭代的方法等。此外，模型数据调动管理也需要利用智能网联汽车的几大技术平台来做数据汇聚及交叉，才能更好的将大模型作为支撑工具。

(责编：申佳平、高雷)

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