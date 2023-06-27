推动中小企业数字化转型 工信部开展“三赋”全国行活动
人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为加快中小企业数字化转型步伐，提高科技成果转化和产业化水平，推动中小企业向价值链中高端迈进，工业和信息化部近日决定组织开展数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值中小企业全国行活动。
据介绍，活动以线上线下相结合方式开展，线上设置活动专区，线下在全国各地分别推进。每个省份首场活动以“政策宣讲+专场活动”的形式举办，首场活动之后可结合地市实际需求开展活动。根据前期活动征集情况，2023年底前至少在全国10个省份开展活动。活动内容分为以下五个方面。
一是组织政策宣贯。通过政策推送、政策宣讲等多种方式，对《中小企业数字化赋能专项行动方案》《科技成果赋智中小企业专项行动（2023-2025年）》《质量标准品牌赋值中小企业专项行动（2023-2025年）》进行解读，确保政策服务惠及中小企业，做到应知尽知。
二是挖掘服务需求。组织服务机构走访中小企业，深入开展调研，通过对企业的诊断与评估，深挖中小企业在数字化转型、成果转化、知识产权、产品测试认证、关键技术诊断、质量品牌管理、标准化应用、工业设计等方面的服务需求。
三是创新服务供给。组织与引导服务机构针对中小企业服务需求，提供有用有效的技术、产品和解决方案。为创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业提供专属优惠服务，包括免费试用工具、专属产品定制、特定产品价格折扣、一对一服务咨询等。
四是搭建对接平台。组织各类服务机构、高校、科研院所、投融资机构与中小企业“结对子”，开展走进数字化服务商、成果对接路演、质量品牌经验交流推广、标准供需对接等活动，搭建服务对接平台，开展高质量对接活动。
五是推动服务入企。结合地方产业特点与中小企业实际，围绕数字化转型、科技成果转化、质量提升、标准制定、品牌建设等服务需求，组织惠企服务进园区、进集群、进企业，通过组织开展技术沙龙、培训会、“一对一”问诊等方式，为中小企业提供“一站式”培训咨询服务。
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