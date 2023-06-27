人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，为进一步做好扩大制造业中长期贷款投放工作，交流总结经验做法，引导各金融机构持续加大对制造业支持力度，国家发展改革委财金司近日在湖北省十堰市组织召开扩大制造业中长期贷款投放现场会。

会议要求，发展改革委系统要迎改革创新之势，求改革创新之变，谋改革创新之实，加力推动扩大制造业中长期贷款投放工作常态化、机制化，从提高项目质量、服务中心工作、加大激励相容、政策引导宣传、加大签约投放等五个方面，进一步积极谋划实招、硬招、高招，扎实推动金融支持制造业发展提质增效。

(责编：申佳平、高雷)

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