在高温下“飞檐走壁”！他们头顶烈日送来清凉
炎炎夏日，空调成了市民生活中必不可少的电器。空调安装工们纷纷忙碌起来，他们在楼外“飞檐走壁”，挥洒汗水，把凉爽送进千家万户。
6月20日上午，苏宁易购帮客空调作业安装工人张彬开启了新一户的安装工作。这次安装空调的户主，住在福州一小区某楼栋的18楼，空调外机的安装点，距离地面约有50米。只见他系好安全绳，从仅有一人宽的窗户钻出，轻巧地踏在屋外的横梁上，对搭档的同事说：“这个地方合适，就这儿吧。”
当天上午10时，烈日正浓，豆大的汗水从张彬额头滴落，但他丝毫不受影响，只专注于手上的工作。经过20分钟的作业，空调外机稳稳当当地“住”在墙面支架上。张彬解下安全绳时，雇主的邻居前来提建议：“机器运行产生的热风，会吹到我家卧室，你们能挪个的吗？”
“没问题。”张彬爽快地应下，并再次穿好安全装备，轻车熟路地爬出窗户，“往里挪这么多行不行？”
最后，在35℃的高温下，作业近一小时的张彬才摘下安全绳，此时的他，上衣已被汗水浸透，长满老茧的双手满是油污。“夏天是空调安装旺季，每天大概要安装、维修十几台空调，所以这个温度我习惯了。”张彬说，“是挺热的，但客户能满意就值了。”
为迎接空调大忙季，苏宁易购各大区空调品类备货充足。在物流履约及售后服务保障方面，苏宁易购延续“省心购”服务，升级运费险、贵就赔、延时赔、24小时发货等服务承诺，进一步强化送装一体、配送安装延迟赔付等一系列特色服务。
据介绍，张彬今年35岁，2011年入行，2013年开启“高空事业”。“其实我有恐高症，做助手时给师父递工具，甚至不敢往下看一眼，何况在楼外那么高的地方，能保持冷静已经不错了。”张彬回忆起当时的场景，依旧有些心有余悸，“那时候年轻，还是怕，所以中途转行做了别的工作。”但因为肩上担着养家的责任，一年后张彬又回归这个工种。“虽然作业过程中存在风险，但薪酬还算不错，可以支撑我和家人的生活。”
“安装空调外机时，不仅要寻找最适合的安装点，还要抓紧工具、防止它掉落，所以一秒钟的分神，都是不被允许的。”张彬手持水平尺，仔细丈量安装点的尺寸，随后招呼助手依次递出工具。几年前，他曾在泉州成功安装了一台位于48层的空调外机：公司其他工人无法完成作业，张彬“临危受命”。
“安装点位置距离窗户2米，高楼外立面光滑、没有支撑点，那天又下大雨，要安装四五十斤重的机器不容易。我就想，不论成功与否，先试试呗。”张彬的目标很纯粹：服务好客户，满足需求。于是，仅穿戴安全绳的张彬在同事的协助下，悬垂在48楼外顺利完成工作。
不同于年轻时的战战兢兢，如今的张彬游刃有余，已从青涩的学徒成长为独当一面的师父，面对自己的徒弟，他只有一句话：踏实学习安装技术。“安装空调也是一门学问，把它视为一份事业，坚持做下去，会获得应有的回报。”
张彬是众多空调安装师傅的一个缩影，面对近来激增的空调安装需求，目前苏宁易购超8万空调安装工程师已落位，并开启跨省跨市跨区即时服务增援，将保障空调送货后24小时内上门安装完成。苏宁易购帮客也将加码空调清洗低至6折、中央空调免费安装等服务。(陈逸之)
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