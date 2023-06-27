济郑高铁新线即将进行静态验收
2023年06月27日14:33 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月27日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，济郑高铁山东段项目多个建设节点取得新进展，济郑高铁连接鲁豫两省省会济南和郑州，分两段建设，濮阳至郑州段于2022年6月20日开通。目前，济郑高铁山东段建设正按计划有序推进中，预计7月1日进行静态验收。
据介绍，济郑高铁山东段新建站房4座，自东向西依次为长清站、茌平南站、聊城西站、莘县站。目前4座站房主体结构已全部完成，进入装饰装修阶段。
6月24日，随着最后一根500米长钢轨顺利下线，济郑高铁山东段无缝长钢轨焊接全部完成。相关单位对装备和工艺布局进行创新，焊接生产6种不同种类、不同用途的无缝长钢轨。本次焊接任务共计完成476.2公里无缝钢轨焊接任务，完成焊接接头7472个，为有序完成全线铺轨任务奠定坚实基础。
6月15日，济郑高铁山东段跨小清河特大桥连续梁顺利合龙，济郑高铁山东段跨小清河特大桥全长861.96米，位于济南市槐荫区吴家堡镇，同时跨越小清河南路、小清河北路及小清河、南水北调干渠和京沪铁路，是连接小清河线路所和济南西第二动车所车场的唯一通道。
济郑高铁全线建成后，郑州到济南的列车运行时间将大幅缩短，满足中原地区与山东半岛城际间的交通需求。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 济郑高铁新线即将进行静态验收
- 人民网北京6月27日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，济郑高铁山东段项目多个建设节点取得新进展，济郑高铁连接鲁豫两省省会济南和郑州，分两段建设，濮阳至郑州段于2022年6月20日开通。目前，济郑高铁山东段建设正按计划有序推进中，预计7月1日进行静态验收。…
- 第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会将于8月下旬举行
- 人民网北京6月27日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，近日，国家粮食和物资储备局、国家发展改革委联合印发《关于举办第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会的通知》，定于8月下旬在河南省郑州市第五届中国粮食交易大会期间，举办第三届全国脱贫地区优质特色粮油产品展销会，推动脱贫地区特色粮油产品等扩展销售渠道、扩大销售规模。 据介绍，活动将以省为单位全面展示消费帮扶等巩固拓展脱贫攻坚成果重点工作成效，现场展销脱贫地区优质特色粮油及农副产品，采取线上线下相结合方式推动经销商、各类商超及餐饮企业洽谈采购脱贫地区产品，通过专场推介、直播带货等活动促进脱贫地区招商引资，进一步推动形成政府、市场、社会协同推进的消费帮扶可持续发展新模式，激发脱贫地区和脱贫群众内生动力。…
- 评论
- 关注