人民网北京6月27日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，近日，济郑高铁山东段项目多个建设节点取得新进展，济郑高铁连接鲁豫两省省会济南和郑州，分两段建设，濮阳至郑州段于2022年6月20日开通。目前，济郑高铁山东段建设正按计划有序推进中，预计7月1日进行静态验收。

据介绍，济郑高铁山东段新建站房4座，自东向西依次为长清站、茌平南站、聊城西站、莘县站。目前4座站房主体结构已全部完成，进入装饰装修阶段。

6月24日，随着最后一根500米长钢轨顺利下线，济郑高铁山东段无缝长钢轨焊接全部完成。相关单位对装备和工艺布局进行创新，焊接生产6种不同种类、不同用途的无缝长钢轨。本次焊接任务共计完成476.2公里无缝钢轨焊接任务，完成焊接接头7472个，为有序完成全线铺轨任务奠定坚实基础。

6月15日，济郑高铁山东段跨小清河特大桥连续梁顺利合龙，济郑高铁山东段跨小清河特大桥全长861.96米，位于济南市槐荫区吴家堡镇，同时跨越小清河南路、小清河北路及小清河、南水北调干渠和京沪铁路，是连接小清河线路所和济南西第二动车所车场的唯一通道。

济郑高铁全线建成后，郑州到济南的列车运行时间将大幅缩短，满足中原地区与山东半岛城际间的交通需求。

(责编：王连香、高雷)

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