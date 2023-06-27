6月26日，人民数据自主研发的“人民数据资产服务平台3.0”（以下简称“平台3.0”，网址为data.peopledata.com.cn）正式上线。该平台是人民数据对“人民数据资产服务平台”的升级，也是在数据要素市场化的又一探索。

近年来，人民数据在大数据“存、管、用”领域持续深耕，经过多年的发展，结合数据要素发展情况与市场前景，打造了“数据确权流通平台”，包含数据确权、授权、流通交易三大方向。本次上线的“平台3.0”，主打流通交易功能。

据悉，“平台3.0”是集合数据产品发布、数据交易监控、数据产品计费和API版本管理等功能于一体的综合性数据交易服务平台。

其中，数据产品发布功能通过快速配置，可将自有数据或合作伙伴服务数据快速生成数据产品，为应用方提供高效、快捷的数据产品整合、发布服务；数据交易监控功能主要用于设置调用频次及次数等策略限制，方便运营团队实时监控数据交易状态和调用信息；数据产品计费功能支持应用方对数据交易进行灵活计费，如根据用户需求可设置为按调用累计次数单一价格计费或阶梯价格计费；API版本管理可实现不同版本数据产品及文档在线管理，方便应用方查看各个版本的调用方信息，进一步提高数据产品运营管理质量。

人民数据相关技术负责人指出，“平台3.0”既可为数据需求方提供数据目录，进行交易撮合；又可为数据供应商提供数据产品上架、商家入驻等服务。与2019年的“人民数据资产服务平台”实现“线上展示线下交易”功能相比，“平台3.0”可实现“线上线下双轨交易”。同时，为了让数据交易更安全、更可靠，“平台3.0”还引入隐私计算、联邦学习等技术，实现在保障数据隐私的基础上进行数据流通交易。

“平台3.0”具备准实时计费、安全译码服务、超强稳定并发、CRM智能管理等四大亮点。人民数据相关技术负责人表示：“准实时计费就是支持各类客户、各类资源、商品、各类代理商、经销商多种计费，具备秒级计费处理能力；安全译码服务是适应多种客户和数据资源的请求服务机制，实现实时安全译码处理，毫秒级服务请求响应；超强稳定并发则是采用国际主流数据交易服务架构设计，实时秒级并发请求最大可支持20万tps；CRM智能管理是一个多角色服务与管理平台，支持合规数据资源交易，对同步至CRM的数据产品进行管理与维护，包括产品定义、计费规则配置等。”

数据作为新型生产要素，是数字经济时代的“新型能源”，其重要性日益显现。当前，各界持续探索数据流通交易和开发利用模式，促进数据要素价值有效释放。人民数据作为人民日报、人民网旗下的数据理论和实践探索平台，以数据“存、管、用”为核心，以数据确权为抓手，紧紧围绕数据要素市场，打造一流的数据交易商和一流的数据集成商，积极做好数据交易的经纪人、数据产业的运营方、数据应用场景的创新者。

据悉，人民数据正在积极打造云、数、链三大数据平台。其中云平台作为数据核心资源，承担数据存储功能，致力于打造数据云生态；数据确权流通平台是有效进行数据资产管理的平台，致力于数据确权、授权、流通交易三个方向；人民链是数据服务的底层技术支持，用于服务大数据的“存、管、用”。继“平台3.0”之后，人民数据还将推出数据确权平台和授权平台。

(责编：曹淼、李源)

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