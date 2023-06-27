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2023中国智能车大会暨国家智能车发展论坛将举行

2023年06月27日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京6月27日电 （记者赵竹青）以“智能交互 驱动未来”为主题的2023中国智能车大会暨国家智能车发展论坛将于7月1至3日在广州南沙举行。

大会由国家自然科学基金委员会信息科学部和中国自动化学会共同主办。据主办方介绍，大会旨在为智能车基础理论研究、成果原始创新和高技术开发提供开放互融的交流平台，增强中国智能车自主研发技术水平和实际应用能力，促进智能车技术产业化应用，推动其在能源、交通等领域的深入应用和产业转型升级。

大会主旨报告将邀请中国工程院院士、中国自动化学会理事长、西安交通大学教授郑南宁，中国工程院院士、北京交通大学教授张宏科，中国工程院院士、中国自动化学会常务理事、同济大学教授蒋昌俊等数位智能车领域院士专家，全方位解读智能车发展的学术成果，重点解读产业发展现状以及新动态，深入思考智能车产业未来发展趋势。

论坛分设网联智能车技术及应用、智能车电子器件和芯片、车路云智能协同控制技术等六个专题论坛，将邀请北京大学、清华大学、北京理工大学等多所高校、企业近40位专家学者发言。论坛现场还将发布面向网联智能车的包含多车和多路端的通信与多模态感知数据集。

(责编：赵竹青、高雷)
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