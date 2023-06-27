人民网北京6月27日电 （记者乔雪峰）小微企业数量占中国市场主体的90%，是消费复苏的温度计与晴雨表，也是涵养就业、创造经济活力的生力军。

近日召开的2023年度小微观察论坛发布了2023年小微经济八大新亮点，趋势亮点来自多家平台的数据洞察与调研，全景呈现小微经营活力，记者进行了梳理。

亮点一是“城市夜经济：夜间消费能顶半边天。”2022年，中国夜经济市场规模同比增长超16.7%，在长沙这样的城市，夜间消费甚至占全天消费额的6成以上。最新调研显示，一半以上的餐饮小商家计划将营业时间延迟至晚上9点以后，拥抱夜经济。

亮点二是“县域直播：直播很火，县域直播更火。”一根网线、一部手机，就能抹平“数字鸿沟”。因为“原产地”优势，在县域做直播成为很多小微创业的选择。2022年，主流直播电商平台县域商家增长超过150%，增速是直播电商大盘的3倍。

亮点三是“微型出海企业：跨境电商五年翻番，小微企业占7成以上。”速卖通、Temu、Shopee等中国跨境电商平台兴起，降低了小微出海的门槛。三五个人组成的“微型出海企业”，成为中国制造出海的重要力量，逆势增长。速卖通平台今年以来服务的小微商家数比疫情前增长80%。

亮点四是“专精特新：小微占比超一半，小微也有高科技。”立产业、兴科创，在国家政策鼓励下，工信部认定的专精特新企业三年翻了三倍。其中，56%是中小微企业。科创小微的营收增速和利润率比普通中小微企业高一倍，平均拥有专利15.7个。

亮点五是“轻旅行经济：火的不止淄博，轻旅行正当红。”最新调研显示，旅行类小微商家接待的游客中，省内游客占比80%，近距离、预算少的轻旅行成为热门选择：例如，三天两夜的“淄博赶烤”、“鹤岗躺平”等。飞猪的数据也显示，今年成交额增速排行前20的目的地中，有13个是鄂州、海北这样的新兴目的地。

亮点六是“宠物经济：猫猫狗狗看病才是宠物经济‘新蓝海’。”成为“家庭成员”的宠物，正在催生出更多新需求。“它”经济年复合增长率超过18%，宠物食品之外，医疗美容服务崛起，占据近4成市场，线下小微门店消费金额增速超过60%，创业机会大。

亮点七是“新银发经济：人口老龄化，银发经济在升级。”数据显示，老年人消费能力增长迅猛，近三年复合增长率达到20.9%，高于80后90后。淘宝美容护肤市场，银发族增速是大盘的3倍，同时，银发旅游和智能设备市场也增速迅猛。为老年人定制服务和产品，成为小微的一门好生意。

新亮点八是“男颜经济：增速超200% 医美男性客单价超女性。”为悦己者容不再是女性的专属，淘宝平台，男士专研品牌和店铺，成交额增速达到60%，不仅如此，男士也开始尝试医美，客单价是女士的2.75倍。

对于小微而言，每一个亮点都蕴藏着生意和生计的机遇。北京大学光华管理学院教授、企业大数据研究中心主任张晓波在论坛上分享了今年一季度的《中国小微经营者调查》报告。张晓波表示，小微经营情况持续改善，达到2021年以来最佳状态，净利润率环比增长3.7个百分点，环比由负转正。

张晓波指出，税收、金融等面向小微的扶持政策覆盖率持续提升，贷款利率连续5个季度下降。小微经营者开始积极招工、备货、拓展线上渠道。

网商银行董事长金晓龙表示，作为专注服务小微的互联网银行，网商银行累计为超过5000万小微经营者提供了数字信贷服务。“未来，将联合高校、机构及互联网平台，定期发布《小微经营者调查》报告和经济亮点，从宏观、中观、微观三个层面，发掘小微经济新动态，展示小微生命力。”

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经