人民网北京6月27日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，日前，9.45兆帕全尺寸非金属管道纯氢爆破试验在位于哈密的国家管网集团管道断裂控制试验场成功实施，标志着国内首次高压力多管材氢气输送管道中间过程应用试验完成，为我国今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供了技术支撑。

充氢测试管段。受访者供图

“本次试验分为充氢测试和纯氢爆破测试两个阶段，试验管材包括3种非金属管道及低钢级金属管道。”国家管网集团西部管道公司技术专家邱姝娟介绍，充氢测试通过模拟管道真实输送环境，保持6.3兆帕运行压力，经过30天测试，验证管道设备的氢气相容性、阻隔性以及连接处的密封性；爆破测试则将高阻隔柔性复合管升压至9.45兆帕，实施全尺寸纯氢气爆破，进一步验证非金属管道在纯氢高压条件下的承压性能及燃爆形态。

工作人员对测试管段各项参数进行现场记录。受访者供图

管道输氢是实现氢气大规模、长距离、低成本运输的重要方式。据介绍，此次试验涉及的管道尺寸和试验压力均超过国内已建纯氢管道主要运行指标，是国内首次对非金属管道进行高压纯氢爆破试验，为管道运行安全管理的综合数据分析提供了更加全面的数据支持。

试验场所内放置的实验管材。受访者供图

“本次试验利用国家管网集团自主搭建的国内首个多介质、多材质、多尺寸管道试验测试平台开展，可以满足纯氢、掺氢和二氧化碳管道输送和设备设施测试要求。”国家管网集团相关部门负责人表示，下一步，国家管网集团将加快推进氢气、二氧化碳等多种介质储运技术攻关，助力氢能“制储输用”全链条产业建设。

(责编：申佳平、高雷)

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