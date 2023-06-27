人民网北京6月27日电 （欧阳易佳）端午假期，我国北方地区气温一路飙升，北京、天津、河北、山东等地已有21个国家站的日最高气温突破历史极值，部分地区气温达到或超过40℃。截至6月24日，北京南郊观象台连续3天气温达到40℃，这也是该站点自有气象记录以来首次出现连续三天气温突破40℃。6月25日至26日，华北、黄淮等地的高温天气有所减弱，但从27日起，高温还将再度发展，并将持续至本月底。

为何华北、黄淮等地近期出现两次高温天气过程？北方怎么比南方还热？如此炎热的天气会对人体产生什么影响？对此，中国气象局专家给予解答。

6月14日至18日，我国北方经历了一轮大范围高温天气。相较于上次，端午节假期华北、黄淮等地的高温天气影响范围大、持续时间更长。中央气象台首席预报员张芳华表示，自6月21日起，京津冀地区受暖气团控制，暖气团强度较强，且影响时间长；在高压脊形势控制下，天空晴朗少云，没有云层遮挡，辐射增温更加有利，促进升温；目前刚进入夏至节气，白昼最长，长时间日照有利于高温出现和维持；空气湿度小、天气干燥，也有利于气温升高。

对于近日北方气温比南方还高的情况，张芳华介绍，往年6月下旬，华北、黄淮等地最高气温的平均值和南方基本相同，但是从最高气温的极大值来看，北方高于南方。主要原因是南方此时正处于多雨时段，即梅雨期，一方面降雨较多，副热带高压尚未控制该地区，南方多地最高气温的最大值不是很高；另外，北方地区此时受大陆高压脊控制，辐射较强、空气干燥，易出现极端高温天气。

针对高温热浪，中国气象局公共气象服务中心公众服务首席柳艳香提示，高温天气可能导致中暑、热射病，心脑血管疾病风险也随之增大。建议公众外出做好防晒，户外工作人群尽量避开太阳直射时段工作。老人、儿童、孕妇和患有慢性疾病的人群，应该尽量待在凉爽的室内，避免长时间暴露在热环境中，造成身体不适。另外，高温天气不仅会引发身体中暑，伴随着饮食减少和出汗增多，会导致人体内水分流失，进而导致电解质紊乱，从而影响人的大脑神经活动，进而产生情绪中暑，所以在高温天气下，仍然要保持平和的心情，使室内温度保持凉爽，多吃清淡食物。

6月就出现极端高温，这与厄尔尼诺有关系吗？对此，国家气候中心首席预报员高辉表示，全球变暖背景下，无论南方还是北方，极端高温发生的频次都快速增加。

“根据国家气候中心预测，今年夏季中国华北和黄淮等地气温偏高，与之相伴随的是高温日数也会增多，今年夏天北方比常年更热具有较大的概率。” 高辉说，但我国各地高温集中时段有明显的地域差异，从气候的角度看，进入夏季以后，我国的气温升高呈现“先北后南”的特点。对华北地区来说，通常雨季前的6月至7月初更容易出现高温天气，连续数天的高温出现在这一时段也比较常见，这段时间主要以干热型高温为主，表现为气温高、湿度小。7月后期，随着副热带高压北跳和夏季风往北推进，水汽输送和大气湿度增加，云量也会增多，会出现闷热天气，也就是湿热型高温。所以，要区分不同的地区和时段来考虑高温的影响。

据国家气候中心预测，未来三个月赤道中东太平洋将维持厄尔尼诺状态，海温指数持续上升，在全球变暖背景下，叠加中等以上强度厄尔尼诺事件，可能导致极端天气频次更多、范围更广、强度更强。“不过，影响我国气候异常尤其是高温、干旱等极端事件的因子复杂，厄尔尼诺只是其中一个重要因子，不能简单归咎为厄尔尼诺影响。气象部门会密切进行天气监测，加强天气气候趋势的研判和预测。”高辉说。

针对此次高温天气过程，气象部门加强联动，强化面向决策、面向生产、面向公众的支撑服务。中国气象局公共气象服务中心电力负荷气象条件预报产品提前一周提示了此次高温过程将导致用电需求明显偏高；滚动更新电力负荷气象条件预报、风光发电气象条件预报以及风光发电互补性预报产品，通过数字化决策支持气象服务系统为国家发展改革委、国家能源局及电力企业提供精细化能源保供气象服务，保障电力稳定供应。气象部门加强与交通部门会商，及时推送公路交通气象精细化要素预报产品等，结合华北、黄淮境内多条高速公路部分路段路面温度升高的情况，提示防御易发的车辆爆胎、自燃等事故，为交通出行安全护航。（实习生宋嘉琦对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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