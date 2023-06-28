人民网北京6月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，28-30日，陕西南部、四川盆地东部、江汉、江淮、江南北部、黄淮东部、华北东部、辽宁南部、黑龙江北部有大雨或暴雨，局地大暴雨，并伴有明显强对流天气。

其中今天，辽东半岛、北京东部、天津北部、河北东北部、山东中东部、四川东部、陕西南部、重庆大部、湖北西部等地部分地区有大到暴雨，其中，重庆北部局地有大暴雨（100-140毫米），上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过60毫米）。内蒙古东北部、黑龙江西南部、吉林中西部、辽宁南部、陕西东南部、河北东部、北京东部、天津、山东北部和东部、安徽北部、江苏北部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级。

公众需及时关注天气，防范强降雨和局地强对流天气对交通出行的不利影响影响，远离气象灾害风险较高的地区。

此外，预计未来两周，华北、黄淮等地仍多高温天气，主要高温时段为6月29日至7月2日、7月6-10日，内蒙古中部、华北、黄淮、汾渭平原等地日最高气温将有35℃-39℃，局地可达41℃。高温天气耐力十足，公众需关注气温变化，减少室外活动时间，做好防暑降温措施，谨防中暑和热射病。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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