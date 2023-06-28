人民网北京6月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，28日白天至夜间，渤海、渤海海峡、黄海北部和中部海域、江苏东北部沿岸海域将有8-10级的雷暴大风，其中部分海域风力可达11-12级。

28日白天至30日夜间，渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海东北部和西南部海域将有5-7级、阵风8级的风。

28日白天，渤海海峡偏东部分海域、黄海北部海域将有轻雾，能见度不足10公里，其中黄海东北部部分沿岸海域将有能见度不足1公里的大雾。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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