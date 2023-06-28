人民网北京6月28日电 （记者廖灿亮、夏晓伦）28日下午，由人民网主办的2023中国新产业（北京）峰会在人民日报社新媒体大厦举行。会上，人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红发布了移动互联网蓝皮书《中国移动互联网发展报告（2023）》的主要内容。

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红。人民网记者 于凯摄

社会科学文献出版社社长王利民介绍了蓝皮书的出版发行情况。王利民表示，本次发布的《中国移动互联网发展报告（2023）》是移动互联网系列蓝皮书的第12部。蓝皮书全景式记录了党的十八大以来我国移动互联网飞速发展的历程，依托人民网深厚的行业底蕴，逐渐凝聚了强大的学术影响力、社会影响力和政策影响力，深刻引领了行业的高质量发展，并对中国移动互联网的发展走向作出了重要的前瞻性指引。

社会科学文献出版社社长王利民。人民网记者 于凯摄

在发布会现场，人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，社会科学文献出版社社长王利民，中央网信办网络综合治理局副局长李云峰，中国版权保护中心副主任范继红，传播内容认知全国重点实验室首席科学家张勇东为2023移动互联网蓝皮书正式出版揭幕。

揭幕环节。人民网记者 于凯摄

据了解，《中国移动互联网发展报告（2023）》以“迈上现代化新征程的中国移动互联网”为主题，全面总结了2022年中国移动互联网发展状况，分析了移动互联网年度发展特点以及中国移动互联网发展面临挑战，并对未来发展趋势进行研判。报告指出，2022年中国移动互联网发展具有五大特点：移动技术创新迈向规模化应用新阶段，移动互联网激活经济发展新动能，移动应用助力社会民生新发展，移动网络安全与法规保障迈上新台阶，移动舆论场主流思想舆论进一步巩固壮大。报告认为中国移动互联网发展面临五大挑战：芯片等核心技术待突破；网络安全保障能力待加强；5G规模化应用待拓展；智慧城市建设痛点待破解；企业发展预期变弱待扭转。报告提出中国移动互联网发展六大趋势：“物超人”开启万物智联新时代，5G发展进一步推动数实融合，基础制度建设推动数据资源应用，网络安全与个人信息保护进一步强化，Web3.0与卫星通信应用有效拓展，移动平台企业迎来新战略发展期。

唐维红表示，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，生成式人工智能取得了突破性进展并加速发展，移动互联网智能化发展趋势将更加明显，人类在经历PC互联网、移动互联网之后，正式进入了智能互联网时代，今年是“智能互联网元年”。人民网将继续关注智能互联网发展，并决定将把《移动互联网蓝皮书》更名为《智能互联网蓝皮书》。

人民网长期关注中国移动互联网建设发展，自2012年起，人民网研究院每年组织政府及企业的研究机构、高等院校的专家学者编撰出版移动互联网蓝皮书，多次荣获优秀皮书奖。

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(责编：申佳平、高雷)

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