人民网北京6月28日电 （记者廖灿亮、夏晓伦）28日下午，由人民网主办的2023中国新产业（北京）峰会在人民日报社新媒体大厦举行。会上，人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红以“迈上现代化新征程的中国移动互联网”为题发布了《中国移动互联网发展报告（2023）》主要内容。这是人民网编著的第12本移动互联网蓝皮书，由总报告、综合篇、产业篇、市场篇、专题篇和附录六部分组成。

人民网党委委员、监事会主席、人民网研究院院长唐维红。人民网记者 于凯摄

蓝皮书总报告全面总结了2022年中国移动互联网发展状况，分析了移动互联网年度发展特点，并对未来发展趋势进行研判。综合篇重点关注了移动互联网政策法规发展与趋势、移动互联网加速农村现代化进程、数字化转型与竞争背景下的移动互联网发展与安全等领域；产业篇从无线移动通信、移动互联网核心技术、移动终端的发展趋势、5G融合产业发展态势等产业链维度梳理移动互联网年度进展情况；市场篇对互联网医院、智能网联汽车、跨境电商等行业亮点进行了分析；专题篇聚焦个人信息保护、区块链技术应用、卫星互联网等热点问题进行深入探讨；附录部分梳理了2022年我国移动互联网发展大事记。

以下为发布的内容实录：

2022年是党的二十大召开之年。5G、工业互联网等“新基建”加速推进，移动互联网和实体经济进一步深度融合,我国移动互联网发展迈上现代化新征程。

一、2022年移动互联网发展概况

（一）移动互联网基础建设

1.5G网络建设全球领先。2022年，我国新建5G基站创新高，5G网络覆盖持续拓展，从乡镇拓展到部分行政村。中国广电迎来5G商用，并取得阶段性成果。

2.蜂窝物联网终端用户实现“物超人”。2022年，我国蜂窝物联网用户首次超过移动电话用户数，开启万物互联的新篇章。

3.IPv6网络“高速公路”全面建成。截至2022年底，我国IPv6地址数量为64318/32，占全球16.48%。

4.卫星互联网商业应用加速。2022年，我国卫星直连手机、卫星通信与5G融合从探索阶段迈入初步商用落地阶段。

（二）移动互联网用户和流量

1.移动用户增速趋缓。截至2022年底，移动电话用户总数达16.83亿户，移动互联网用户数达14.53亿户，增幅均进一步趋缓。

2.移动互联网流量快速增长。2022年，移动互联网接入流量达2618亿GB，同比增长18.1%。

（三）移动智能终端

1.移动智能终端呈下滑趋势。2022年智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。前三季度可穿戴设备出货量为8670万台，同比下滑13.8%。

2.5G手机出货量下跌。2022年全年5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%。5G手机出货量占同期手机的78.8%，仍维持市场主流地位。

3.泛智能终端成市场消费热点。2022年VR（虚拟现实）终端增长迅猛。前三季度，中国电商市场VR一体机销量达93万台，同比增长86%。2022年1-11月份，我国L2级智能驾驶辅助功能的乘用车销量超800万辆。

（四）移动应用发展

1. 移动应用程序（APP）小幅增长。截至2022年底，国内市场上监测到的APP数量为258万款，同比增长2.4%。

2.5G规模化应用提档加速。截至2022年底，5G技术覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例数超过5万个，并在工业、矿山、医疗、港口等先导行业实现规模推广。5G安防无人机、5G+AR/VR沉浸式教学等应用场景不断涌现。

（五）互联网投融资

截至2022年底，我国上市互联网企业总市值同比下降16.9%。而互联网投融资规模也有所下降。

二、2022年中国移动互联网发展的五个特点

（一）移动技术创新迈向规模化应用新阶段

1.工业互联网成为推动产业数字化转型的关键支撑。

2.移动物联网打造经济社会数字化转型新引擎。

3.区块链技术应用规模化稳步推进。

4.人工智能技术应用实现新突破。

（二）移动互联网激活经济发展新动能

1.5G、工业互联网等投资带动形成经济新增长点。

2.网上零售、跨境电商促消费稳外贸。

3.在线文旅、云演出等打造消费新场景。

（三）移动应用助力社会民生新发展

1.数字政府建设步伐加快。

2.移动互联网助力乡村振兴。

3.移动应用助力疫情精准防控和保药保供。

4.在线医疗和在线教育迎来新发展。

（四）移动网络安全与法规保障迈上新台阶

1.聚焦网络安全。《数据出境安全评估办法》《反电信网络诈骗法》等法规出台，夯实网络安全法治保障。

2.深化网络内容与生态治理。新版《移动互联网应用程序信息服务管理规定》等法规，深化网络生态治理。

3.强化移动技术与应用监管。《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》等法规发布，网络治理对象进一步向算法、人工智能、应用程序等技术与应用层面拓展。

（五）移动舆论场主流思想舆论进一步巩固壮大

1.移动互联网舆论阵地建设进一步加强。2022年主流媒体积极拓展新终端、新渠道。

2.移动舆论场主旋律高昂。党的二十大胜利召开，舆论反响热烈，网民“获得感”十足，展望未来信心倍增。北京成功举办2022冬奥会和冬残奥会，激发了网民的爱国热情与民族自豪感，民族精神再一次被凝聚。

3.移动传播“出海”实现突破。2022年，主流媒体以移动社交媒体账号为抓手，不断提高国际传播力和影响力。

三、中国移动互联网发展面临挑战

一是芯片等核心技术待突破；二是网络安全保障能力待加强；三是5G规模化应用待拓展；四是智慧城市建设痛点待破解；五是企业发展预期变弱待扭转。

四、中国移动互联网发展的六大趋势

（一）“物超人”开启万物智联新时代

5G将进一步落地并赋能千行百业，工业互联网、车联网、医联网等各领域链接物体终端不断超越链接人的数量，推动智慧工厂、自动驾驶、远程医疗等落地发展。5G泛终端将迎来爆发，移动物联网将成为推动经济社会数字化转型的新引擎。

(二)5G发展进一步推动数实融合

5G将在实体经济中更广范围、更深层次、更高质量融合应用，利用5G专网进行行业应用拓展具有极大潜力和空间。5G发展也将推动“元宇宙”向着虚实结合、虚实共生的方向演进，更注重通过3D建模、智能感知、数字孪生等技术解决现实生产、生活与社会治理问题。虚拟现实产业总体规模将进一步扩大。

（三）基础制度建设推动数据资源应用

在中央政策支持下，我国数据交易市场交易规模将持续扩大、交易类型将日益丰富，未来选购数据产品或如逛超市一样方便。数据产权划分等标准规范也有望陆续出台，数据跨部门、跨层级、跨地区汇聚融合与深度利用将得到广泛实践，有力提升我国数据资源应用效能。

（四）网络安全与个人信息保护进一步强化

我国网络安全配套规定将逐步完备，个人信息、车联网、人工智能等重要领域数据安全标准将持续完善。移动量子保密通信技术突破了传统信息技术安全保密和信息容量的极限，在特定领域的应用将更加普及。

（五）Web3.0与卫星通信应用有效拓展

预计我国Web3.0相关标准与相关法律法规将加快制定，各地也将进一步推动区块链等技术赋能实体经济。我国低轨卫星网络和空天地一体化的建设将加速，卫星通信在手机通讯、民航等领域的应用将持续拓展。

（六）移动平台企业迎来新战略发展期

随着5G、“东数西算”工程等移动互联网基础设施建设进一步推进，更多具有强大技术能力、吸纳资源能力、行业运营能力的工业互联网平台、生成式人工智能平台等或将涌现，为平台经济发展带来新动力和新红利。

以上就是我们对中国移动互联网年度发展的总体观察与思考。2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，生成式人工智能取得了突破性进展并加速发展，我们认为，移动互联网智能化发展趋势将更加明显，人类在经历PC互联网、移动互联网之后，正式进入了智能互联网时代，今年是“智能互联网元年”。今天上午我们召开了“智能互联网发展”座谈会，决定将把《移动互联网蓝皮书》更名为《智能互联网蓝皮书》！

非常感谢各位专家，相关部门、单位一直以来的大力支持。人民网愿与大家继续共同努力,一起见证、一起参与、一起推动我国智能互联网的健康发展。期待我们在明年《智能互联网蓝皮书》发布会上再相聚！

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(责编：申佳平、高雷)

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