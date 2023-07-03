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外汇局：一季度我国国际收支基本平衡

2023年07月03日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月3日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，日前，国家外汇管理局公布了2023年一季度国际收支平衡表和3月末国际投资头寸表。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年一季度，我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差815亿美元，为历史同期较高水平，与同期国内生产总值（GDP）之比为2%，保持在合理均衡区间。

王春英介绍，一是货物贸易顺差及进出口规模均处于历史同期次高值。一季度，我国国民经济持续恢复，经济运行实现良好开局，国际收支口径的货物贸易顺差1299亿美元，出口7392亿美元，进口6092亿美元，三项数据均为历史同期次高值。

二是旅行、运输等服务贸易逆差增加。一季度，服务贸易逆差472亿美元。其中，旅行逆差434亿美元，同比增长58%，主要是居民个人出境旅行逐步恢复，带动旅行支出增长；运输逆差191亿美元，上年同期为顺差33亿美元，主要是全球运力供给有序恢复，我国运输服务收支逐渐向疫情前水平回归。

三是跨境双向投融资活动保持稳定。一季度，我国对外投资平稳有序，金融账户资产净增加998亿美元，其中储备资产因交易净增加255亿美元，非储备性质的金融账户资产净增加744亿美元；来华投资呈现净流入，金融账户负债净增加235亿美元。

“总体看，我国坚持稳中求进工作总基调，经济运行整体回升向好，有利于国际收支继续保持基本平衡。”王春英说。

2023年3月末我国国际投资头寸状况如何？王春英认为，2023年3月末，我国国际投资头寸状况保持稳健，对外金融资产和负债规模均有所增加，储备资产规模继续位列全球第一。

一是我国对外净资产规模增长。2023年3月末，我国对外资产规模94457亿美元，较2022年末增长2.0%；对外负债规模68804亿美元，增长2.3%；对外净资产（资产减负债）规模25653亿美元，增长1.3%，自2022年3月末以来保持持续增长。

二是对外资产和负债结构保持稳定。对外资产中，储备资产3.4万亿美元，规模位列全球首位。对外负债中，超50%为来华直接投资，规模3.5万亿美元，较2022年末增长1.2%。

(责编：罗知之、吕骞)
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