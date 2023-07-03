人民网北京7月3日电 （记者王连香）据中国民航局消息，日前，民航局发布《关于落实数字中国建设总体部署 加快推动智慧民航建设发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），旨在贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，更好统筹新型基础设施建设，激活数据要素潜能，充分发挥智慧民航建设在推进民航高质量发展中的创新引擎作用。

作为承上启下的文件，《指导意见》不仅是民航落实数字中国建设总体部署的顶层设计文件，也是统筹引领智慧民航建设、行业大数据建设发展等工作推进的指导性文件，将全面推动行业数字化转型、智慧化运行，为共同加快构建民航数字化新生态提供支撑。

《指导意见》提出，要遵循基础夯实、数字赋能、能力提升、环境优化的战略路径，全面提升智慧民航建设的系统性、协同性和安全性，推动行业数字化转型、智慧化运行，更好谱写交通强国民航新篇章，为推进中国式现代化贡献力量。

《指导意见》还提出了“深化改革、创新引领”“系统布局、数字赋能”“自主可控、安全可靠”“开放合作、互利共赢”等4项工作原则，并明确了到2027年、2035年行业数字化转型发展的主要目标。

《指导意见》遵循了《数字中国建设整体布局规划》“2522”整体框架，并充分立足行业数字化转型阶段性特点和智慧民航建设发展，细化了“2522”民航行业工作部署，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，数字化赋能民航安全生产、航空服务、绿色发展、政府监管、行业文化“五个重要领域”，强化民航数字技术创新和筑牢民航数字安全屏障“两大核心动力和基本保障”，优化数字治理生态和国际合作格局“两大数字化环境”。

《指导意见》还围绕数字化赋能民航高质量发展的五个重要领域提出了加强机场全域高效协同等14项工作举措，加快民航数字化转型，提高行业全要素生产率。

民航局发展计划司相关负责人表示，下一步，民航系统将按照《指导意见》，采取加强组织领导、健全实施机制、保障资金投入、强化人才支撑等措施，落实数字中国建设总体部署，加快推动智慧民航建设发展。

(责编：王连香、吕骞)

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