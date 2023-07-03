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国资委党委召开2023年巡视工作会议暨第一轮巡视动员部署会

2023年07月03日14:19 | 来源：人民网
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人民网北京7月3日电 （记者王仁宏）据国资委网站消息，近日，国资委党委召开2023年巡视工作会议暨第一轮巡视动员部署会，部署今后五年国资央企巡视工作，并对今年第一轮巡视工作进行动员。

据悉，经国资委党委批准，2023年第一轮巡视对中国化学工程集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司等6家企业党委开展常规巡视。

会议强调，要全面对标学习中央对中管企业巡视工作，坚持严字当头确保第一轮巡视质量和效果。

其中，要重点了解被巡视企业落实党的二十大精神和党中央决策部署情况，深入查找企业在坚持和加强党的全面领导、建设中国特色现代企业制度、履行主责主业、深化改革、提高核心竞争力、增强核心功能、防范化解重大风险等方面问题；

重点了解被巡视企业落实全面从严治党决策部署情况，深入查找落实全面从严治党“两个责任”、领导人员廉洁自律、落实中央八项规定及其实施细则精神等方面问题；

重点了解被巡视企业落实新时代党的组织路线情况，深入查找企业党委落实新时代党的组织路线和全国国有企业党的建设工作会议精神，加强企业领导班子队伍建设、执行民主集中制、落实“三重一大”决策制度等方面问题；

重点了解被巡视企业落实巡视整改和成果运用情况，深入查找上次巡视反馈意见、主题教育检视的问题、审计等监督检查指出的问题整改情况。

(责编：王仁宏、吕骞)
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