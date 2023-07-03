7月3日，贝壳团装在天津以“品质团装 津心筑家”为主题举办媒体沟通会。贝壳团装首个项目落地天津金融街·南站金悦府，工艺样板间和实景样板间正式对外亮相。

沟通会现场，针对家装消费趋势和贝壳团装，贝壳找房高级副总裁、贝壳研究院院长李文杰，贝壳精工装-环津区域总经理郭志伟以及金融街天津公司副总经理胥佳媛等嘉宾，与媒体进行深度交流，共同见证贝壳团装的品质交付与服务。

“贝壳团装具备多维度价值，不仅能让消费者享受到真正省心省钱的装修产品和服务，也能助力开发商去化提效。”郭志伟表示。

胥佳媛在活动现场提出，贝壳团装的出现，既是对家装消费品质提升的新探索，也是实现家装领域供给侧降本增效、破解新房销售去化率低难题的有力尝试，符合以高质量供给促进家居品质消费的方向。

“家装行业发展至今，单项服务提升已不能满足消费者，更全面、更精细化的服务是家装消费者的新追求。”李文杰认为，“企业要想在竞争中脱颖而出打破‘逆循环’，只有走品质之路，才能形成最牢固的护城河”。

据介绍，作为面向新房用户推出的装修服务，贝壳团装是介于楼盘精装房和毛坯房之间的第三种装修方式，具有高品质、高效率、高性价比三大特点，可满足用户一站式的新房品质装修需求。相比楼盘精装房，贝壳团装具备个性化优势，不仅提供基础装修、功能套餐等标准化装修方案，还会提供软装电器等部分模块式个性化加载服务。与毛坯房装修千房千面不同，贝壳团装依托精工装施工组织模式和供应链集采优势，装修兼具标准化和高效优势。

贝壳团装“超级工厂”。（受访者供图）

郭志伟介绍，贝壳团装设立7大“砸无赦”、8大标准工艺和55道施工工序，不仅在关键验收节点邀请消费者共同参与验收，而且提供贝刻云视云监控服务，让客户全程看见施工过程，见证施工品质。此外，为减少装修现场发生安全隐患，有效保证用户家中装修区域的整洁，贝壳团装还建立了“超级工厂”：施工前期，对每个户型设计做图纸深化，精确把握材料加工尺寸，对专项施工人员进行严格培训，集中对材料进行加工处理再运送至施工现场。施工期间，装修材料加工均采用“专属加工区”材料统一裁切，统一加工，一般业主自装都是在现场进行材料加工，而贝壳团装的现场材料采用类“装配式”集中加工，模块化处理。

据悉，截至2023年6月底，贝壳团装已覆盖全国16城，与绿城、金融街、中铁、招商、金地等开发商达成合作，贝壳团装在天津累计签约也超过1000户。未来，贝壳团装将聚焦打造一站式的品质交付与服务，让家装工程更高效，让装修品质更透明，让消费者更安心。

(责编：董童、李源)

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