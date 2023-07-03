原标题：高鑫零售M会员商店线上服务再升级 推出半日达覆盖扬州1000个社区

7月3日，高鑫零售M会员商店线上服务再次升级，继1小时极速达服务后，全国首店正式上线半日达业务，配送范围扩大至扬州中心城区及江都核心板块，服务近1000个社区。用户升级M会员商店APP至最新版本（V1.2.0版本）即可享受半日达服务。同时，即日起至7月30日使用“半日达”服务时可在APP内领取“满199元立减20元”的优惠券。

高鑫零售旗下的M会员商店全国首店4月28日正式开业，成为扬州首个仓储式付费会员制商店品牌。

开业之初，M会员商店便上线了极速达服务，用户在APP下单后，最快一小时即可送达。两个月以来，为满足会员不断增长的线上下单的需求，M会员商店配送范围不断扩大，此次半日达服务的开通，使得配送范围和可服务用户大大增加。

自开业以来，榴莲千层、美式烤鸡、娟姗牛奶、小青柠汁、澳洲150天谷饲牛肉等已成为会员无限回购的畅销爆款。6月份，M会员商店上架了约100款新品，7月预计还会有近200款新品步上架，包括独家售卖的柠檬果汁含量超过56%的CC柠檬液、意大利原装进口的布鲁诺薄荷巧克力冰淇淋、韩式冷面、青柠草莓原味三种口味拼搭的风白玉卷、新疆吊干杏等夏日清凉时令美食饮品。

公开资料显示，M会员商将会在2024财年新开出3家门店。据知情人士透露，M会员商店全国二店、三店城市已经选定，均在江苏省内。

(责编：董童、李源)

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