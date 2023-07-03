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第二届碳中和国际合作论坛将于7月6日在京举办

2023年07月03日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京7月3日电 （焦磊）当前，在碳达峰、碳中和的目标下，制造业绿色低碳发展面临新的机遇和挑战。如何构建绿色低碳的技术创新和制造产业体系，备受各界关注。为助力制造型企业绿色低碳转型及可持续发展，促成中外优势资源及技术互鉴，中国机电产品进出口商会将于2023年7月6日在北京召开第二届碳中和国际合作论坛。

据悉，本次论坛由开幕式、专题研讨及企业展示等环节构成，内容涉及全球展望、产业研判、创新实践、低碳商机等，机电商会会员单位、绿色低碳国际合作委员会成员单位，有关国家驻华使馆、在华商协会代表及会员单位，金融机构、智库等受邀参会。

据介绍，论坛与商会绿色低碳国际合作委员会年会同期举办，在北京经济技术开发区管委会、气候工作基金会的支持下，聚焦国内外碳中和政策趋势、产业链创新合作、重点市场能源转型机遇、碳关税等热点议题，分享企业绿色生产、绿色供应链建设、数字化转型、企业碳资产布局、ESG合规管理、新能源及氢能市场机遇等实践成果及合作经验，为推动全球经济绿色低碳发展做出贡献。

2021 年 10 月，中国机电产品进出口商会在北京成立绿色低碳国际合作委员会，旨在共同应对气候变化挑战，助力全球实现碳中和目标，促进国内外重点行业绿色低碳及可持续发展。据了解，委员会秉持开放、创新、合作、前沿、国际化的理念，积极开展政企对话、行业交流、企业上下游对接、信息共享及金融合作等重点工作。2022年，委员会打造上线了碳中和服务平台，旨在为中外企业提供综合性绿色低碳服务。

(责编：乔业琼、吕骞)
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