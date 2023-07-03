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《2022幸福企业报告》发布 推动建立行业幸福企业标准体系

2023年07月03日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京7月3日电 （焦磊）企业员工的幸福感是大众幸福感的核心存在之一，在个人的成长、企业的发展以及社会的进步中发挥着重要的作用。日前，FESCO携手清华大学发布《2022幸福企业报告》（以下简称《报告》），通过质性、量化的研究，分析得出员工心中衡量幸福企业的6个维度，阐述了共筑幸福企业的3个角度，给出了构建幸福企业的6个建议，推动建立行业幸福企业标准体系，助于提升企业整体幸福感。

建设幸福企业能够最大程度上兼顾企业的经济利益和员工幸福需要。清华大学社会科学学院院长彭凯平认为，幸福企业是疗愈心理创伤、拥抱未来生活十分重要的积极心理力量。《报告》通过对各行业员工进行深入调研，进一步加深了对幸福企业的内涵理解与外部延展。

《报告》总结出当今时代员工在企业中幸福的六大维度：个人发展与成长议题、企业实力与发展、人际氛围、福利待遇、员工情感体验及员工工作体验。《报告》认为，调研结果对企业具有重大意义，企业需要认识到构建幸福企业和提升员工满意度之间的密切关系，不可将二者割裂开来，重视员工的个人发展和成长、情感体验和工作体验，并且着重提升企业实力与未来发展、人际氛围和福利待遇，践行以人为本的发展思路，切切实实让员工感到更幸福。

《报告》显示，员工心中幸福企业的重要因素中排名前三的为企业硬实力、人文环境及员工关怀、企业社会责任与愿景，其中企业硬实力是幸福根基，人文环境是“幸福光环”。此外，不同年龄段人群对“幸福企业”因素排名会有所差异，职场新人更加看重企业的实力，职场老手则更加注重体验。

员工选择一家企业的“初心”也是幸福企业构建的重要参考。《报告》研究认为，人们最初选择一个企业时，会综合考虑工作本身的因素和企业所能提供的因素。工作本身的因素包括是否提供有竞争力的薪资待遇、是否稳定、是否可以长期发展。企业因素方面，包括企业品牌形象、企业发展前景等。

人才流失不仅会增加企业的运营成本，也会影响整个团队的工作氛围。《报告》显示，要减少人才流失，个人因素和企业环境同等重要。从个人因素及获得角度来看，24.3%的员工选择了在企业的工作稳定且薪资待遇良好因素；从企业整体角度来看，接近20%的员工将企业人文环境及人际关系作为选择留在企业的因素。此外，不同职级、学历、性别差异等因素对于员工忠诚度有着不同程度地影响。从业超过10年且工作稳定性较高、忠诚度较好的员工对自己的工作更加热爱，更加认同企业所倡导的文化与愿景，同时也更认同企业的品牌形象和知名度；高学历员工会更看重当下工作是否能够发挥自身长处，而不断寻找兴趣点是保持对工作热情、减少职业倦怠的重要因素；在性别差异上，进入一家企业后男性更看重在待遇和未来职业发展上的潜力，而女性则更倾向于留在人文氛围好、人际关系轻松简单的环境中。

《报告》分析表明，影响企业幸福感最突出的三大问题为“薪酬不够满意”“跨部门项目推进困难”和“工作量大，加班多”。提升企业幸福感的三大改进措施为“福利待遇水平进一步提升”“内部员工职责划分应更加具体”和“晋升机制还需规范”。《报告》给出了6大改进建议：

逐步提升员工的薪酬水平，尤其是提升女性员工的福利待遇水平，为女性创造更多晋升机会；明确岗位的职责划分，让员工有更加清晰的工作目标，避免内卷；建立良好的晋升机制，实现能力和职位的匹配，增强员工的获得感和价值感；营造和谐温馨、互信互助的氛围，加强对员工职业发展潜力的开发，助力员工实现个人价值与理想；清晰划分员工职责，创建良好的沟通氛围，通过有效的激励手段和团队建设工作提升团队的凝聚力；让员工的工作量处于可承受的范围内，减少加班，减轻员工的工作压力，激发和保持员工的活力。

(责编：乔业琼、吕骞)
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