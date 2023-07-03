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五部门发文：力争到2025年重点行业关键核心产品可靠性水平明显提升

2023年07月03日17:02 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月3日电（记者张辛欣）记者3日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、教育部、科技部、财政部、国家市场监管总局等五部门近日联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平，补齐基础产品可靠性短板。

　　可靠性作为反映产品质量水平的核心指标，是制造业发展水平的重要体现。经过多年探索发展，我国制造业可靠性取得了显著成效，部分产品可靠性达到国际先进水平，但产业基础仍存在一些短板弱项。

　　工业和信息化部有关负责人表示，实施意见提出“两步走”目标：第一阶段到2025年，聚焦补短板、强弱项，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，形成100个以上可靠性提升典型示范；第二阶段到2030年，聚焦锻长板、促成效，推动10类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，促进我国制造业可靠性整体水平迈上新台阶。

　　实施意见明确了提升制造业质量与可靠性管理水平、加快可靠性工程技术研发与应用推广等八个方面重点任务。其中，聚焦机械、电子、汽车等行业，实施基础产品可靠性“筑基”和整机装备与系统可靠性“倍增”工程。

　　“聚焦这些重点行业不仅是因为产业规模大，也考虑到辐射带动能力强。”这位负责人表示，目前，我国精密减速器、高端轴承等基础产品以及重型数控机床、精密测量仪器等整机产品可靠性水平需进一步提升，要通过实施这些工程，促进可靠性增长，增强产业链供应链韧性。

　　工业和信息化部表示，要进一步加强部门协同和部省联动，强化政策支持，营造良好环境。其中明确要落实企业可靠性技术研究、产品设计开发、中试阶段测试验证等环节研发费用加计扣除等普惠性政策，加大对可靠性提升的支持激励力度。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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