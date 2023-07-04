原标题：旅游文化鉴赏中华行活动正式启动 解锁文旅消费新场景

近日，“旅游文化鉴赏中华行（黄山）活动发布会”在北京召开。大会以“迎客天下 时光宝藏”为主题，发布“旅游文化鉴赏中华行活动”规则并正式启动。

据介绍，“旅游文化鉴赏中华行活动”将从黄山、舟山、曲阜、晋城、北京五地开始，是探索“重新定义文旅，为往圣继绝学”的一次有益尝试。以科技赋能文旅融合，联动“旅游+”“文化+”“科技+”“创意+”，努力实现传统文化新表达、数字科技新赋能、文旅资源新品牌，立体呈现旅游文化百川汇流与万千气象。

全国工商联副主席何超琼致辞在视频致辞中表示，传统文化的元素与潮流科技的交融为代表的创意旅游体验，为游客提供了更丰富的想象力和吸引力的市场供给，引领着当前的旅游方向。通过旅游活动感悟文化魅力，增强文化自信，将进一步提升弘扬中华优秀传统文化的实现路径。

安徽省黄山市委常委、黄山风景区党工委书记叶建强在致辞中说，本次活动旨在以政府推动、企业主导、科技赋能、市场融合的方式，向世界传播中国文化、讲好中国故事。传承保护徽州历史文脉，以创意创新赋能产业发展，赋予黄山新的生机活力，推动徽文化更好地走向世界。

全国工商联旅游业商会会长吉小冬在致辞中强调，要在文旅融合中实现文化传承与创新，以科技创新旅游业态，在旅游产业的实践中，要用好我国深厚的历史文化资源，注重挖掘地方文化内涵，弘扬具有当代价值的优秀文化精神。

安徽省黄山市人民政府副市长刘力的主题演讲，从徽商文化、新安理学、新安医学、新安画派、徽州三雕、徽派建筑、徽菜文化、徽茶文化等方面深入浅出的向人们展示了徽文化的历史脉络和传承之要，强调让历史遗存与当代生活交汇共融、传统文化与时代精神和谐共鸣。

山东省曲阜市人民政府副市长周凯在演讲中表示，我们的文明需要对话，中华大地上不同区域的各种文化，徽州文化、儒家文化，都是一个对话，要分享，在世界文明对话中分享中国的哲理智慧，发出中国声音，讲好中国故事，也是我们产业化发展的一个最关键的文化内核。

大会上，方天圣华数字科技集团董事长王磊正式发布了“旅游文化鉴赏中华行活动”的规则。

大会最后，八位嘉宾共同上台按下启动按钮，宣布“迎客天下 时光宝藏——旅游文化鉴赏中华行（黄山）活动”正式启动。

本次旅游文化鉴赏中华行（黄山）活动，将以政府推动、企业主导、科技赋能、市场融合的方式，激活徽文化，着力加强创造性转化、创新性发展，传播中国文化、讲好中国故事。

(责编：曹淼、李源)

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