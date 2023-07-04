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扩容提质释放电商消费潜力

2023年07月04日08:28 | 来源：经济日报
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原标题：扩容提质释放电商消费潜力

　　要准确把握居民消费升级的新趋势，瞄准电商消费的制约瓶颈，进一步增供给、造场景、优环境，充分释放电商消费潜力。

　　近年来，随着移动互联网等技术广泛渗透，基于电商平台的模式创新，线上消费已经成为人们日常生活不可或缺的组成部分。今年1月份至5月份，全国网上零售额占社会消费零售总额的比重为30.3%，比2019年同期提高6.3个百分点。今年“618”购物节，综合电商平台、直播平台等全网累计销售额达7987亿元，创近6年来新高，比2019年增长4806.25亿元。电商平台发挥了刺激消费、畅通循环、提振经济的积极作用。

　　电商平台深刻改变了消费行为模式，既扩展了消费空间范围，也延伸了消费时间长度，使消费者不论身处繁华都市还是恬静乡村，一年四季、一天24小时都能选择和购买所需的商品和服务。截至2022年年底，我国网络零售用户规模达8.45亿人，占网民整体的79.2%。夜间线上消费占全天消费的比重已高达40%。

　　电商平台广泛连接并有效聚合分散在世界各地的商品和服务，丰富了有效供给，使消费者有更大的选择空间。特别是不少偏远地区的优质农产品通过电商走出大山、进入消费大市场，来自国外的优质产品通过跨境电商平台直接触达消费者，明显提升各类消费群体的福利水平。2022年，我国农产品网络零售额5313.8亿元，跨境电商进口额5278亿元。

　　电商平台紧密联通生产者和消费者，通过大数据手段将产品、需求等各类信息在供需两端精准传递、双向交互，促进产品和服务质量提升，以不断升级的需求牵引供给、以高质量供给创造需求。近年来，一批源头工厂、品牌厂家、产业集群与兴趣电商等新模式相结合，逐步向个性化、定制化转型，比以往更快、更准、更好地响应和满足消费需求。

　　此外，在疫情等突发情况下，电商平台凭借强大网络组织能力，在保障医疗物资、生活物资供应、稳定市场价格等方面发挥了重要作用，也在一定程度上冲抵了疫情带来的消费下行影响。

　　恢复和扩大消费是当前的一项重要工作，也是实现高质量发展的必然选择。我国有着庞大的人口规模、消费群体和网络人数，5G基础设施、移动支付、物流快递全球领先，电商消费扩容提质的空间和潜力巨大。要准确把握居民消费升级的新趋势，瞄准电商消费的制约瓶颈，进一步增供给、造场景、优环境，充分释放电商消费潜力。

　　其一，增加优质供给。电商消费并不只是把消费行为从线下搬到线上，更重要的是通过发挥电商的作用，挖掘创造一批新产品、新服务。支持企业利用电商大数据加大产品和服务开发力度。主动适应绿色、健康、智能等消费理念，推动更多绿色优质农产品上行，丰富健康食品、智能家居、智能穿戴、运动健身等消费品，积极发展餐饮住宿、家政服务、健康体检、知识付费、文化旅游、娱乐休闲等线上服务消费，更好满足人民美好生活需要。

　　其二，丰富消费场景。当前，直播电商、社交电商模式快速发展，给消费者带来更直观、生动的购物体验，成为促进销售、拉动消费的新渠道、新动力。发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态，支持电商消费从传统卖商品到卖商品+服务，以直播和短视频等新场景呈现中华传统文化、自然风貌、城市发展等。以客户为中心，将社交、分享、娱乐、生活、推荐等多个场景融入消费者购买过程，从多维度提升消费者的感知度和满意度。

　　其三，优化市场环境。网络购物一直是近年来消费者投诉和维权集中的领域。要持续优化电商消费环境，强化电商平台监管，严格落实电商平台主体责任，监督电商平台设立消费先行赔付保障金，健全网上销售消费品召回制度。健全新型消费领域技术和服务标准体系，加快线上产品规范化、标准化进程。规范电商平台促销行为，加强消费者权益保护的相关制度建设，让消费者在线上能放心消费、大胆消费。（洪群联）

(责编：曹淼、李源)
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